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Annita Dimitriu İlk Kadın Meclis Başkanı Oldu

Rum Meclisi’nde dün gerçekleştirilen meclis başkanlığı seçimini, ELAM ve DİPA partilerinin desteğiyle DİSİ’nin adayı Annita Dimitriu kazandı.

11 Haziran 2021 Cuma 13:30
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Annita Dimitriu İlk Kadın Meclis Başkanı Oldu

Politis gazetesi “Planlar İçinde Kayboldular – Annita, Meclis Başkanı – Karoyan’ın Andros’un Seçilmesi Önerisi Başarısız Oldu ve Sürpriz ELAM’dan Geldi” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarında geniş yer verdiği haberinde, DİSİ’nin adayı Annita Dimitriu’nun Rum Meclisi’nin ilk kadın meclis başkanı olarak seçildiğini yazdı.

Gazete, genel seçimlerin ardından oluşan yeni mecliste dün gerçekleştirilen başkanlık seçiminin, kimsenin öngörmediği bir senaryoyla sonlandığını, ELAM’dan aday olan Hristos Hristu’nun adaylıktan çekilmesi ve partinin Annita Dimitriu’yu desteklemesinin Dimitriu’ya ikinci turda zaferi getirdiğini yazdı.

Habere göre, Dimitriu, DİSİ milletvekillerinden 17, ELAM’dan 4 ve DİPA’dan da 4 oy alarak, toplamda 22 oyla meclis başkanı seçildi.

Gazete, ELAM Başkanı Hristu’nun, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun seçilmesine engel olmak adına ikinci turda adaylıktan çekildiğini vurguladı.

Fileleftheros gazetesi ise konuya ilişkin haberleri, “Annita, Aferof Kazandı – Averof, Mat Etti. Annita Kazandı – Anastasidis: Annitas Dimitriu’nun Seçilmesi Güçlü Bir Mesaj” başlıkları altında aktardı.

18 Ekim 1985 tarihinde Larnaka’nın Trullon bölgesinde doğan Dimitriu’nun 2011 yılından beridir DİSİ içerisinde pek çok görev aldığını belirten gazete, 30 Mayıs seçimlerinde Larnaka bölgesindeki tercih oylarında “Kıbrıs rekoru” kırdığını vurguladı.

Gazete, Dimitriu’nun dünkü seçimin ardından meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada dostluk ve uzlaşı mesajları verdiğini belirtirken, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise Dimitriu’nun seçilmesinin “Kıbrıs’taki tüm kadınlara güçlü bir mesaj verdiği” değerlendirmesinde bulundu.

Haravgi gazetesi ise haberi, “DİSİ-ELAM-DİPA El Ele Verip, Meclis Başkanlığını Aldı – Hükümetin Aşırı Sağ ve DİPA’yla İşbirliği” başlıkları altında verdi.

AKEL’den yapılan açıklamada ise, seçim sonucunun “gerçekte kimlerin muhalefette ve kimlerin koalisyonda olduğunu ortaya çıkardığı” yorumunda bulunuldu. Her şeye rağmen muhalefet partileriyle işbirliği yapma çabalarının süreceğine vurgu yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Rum MeclisiELAM
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