Ara Bölgeyi İhlal Etmekten Tutuklandı

Alithia gazetesi, 71 yaşındaki bir adamın yanında köpeğiyle birlikte perşembe günü saat 17:00 sularında “Athienu” (Kiracıköy) bölgesinde bulunan tarlasına gittiğini, ara bölgeye kaçan köpeğinin peşinden giden adamın bölgede görev yapan Türk askerince yakalandığını iddia etti.

Gazete, adamın telefonla eşini arayarak durumu haber verdiğini, “İki Toplumlu Temas Komitesi” ile BM’nin, adamın serbest kalması için girişimlerini sürdürdüğünü yazdı.