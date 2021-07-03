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Ara Bölgeyi İhlal Etmekten Tutuklandı

“Athienu” (Kiracıköy) bölgesinde 71 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’un, ara bölgeyi ihlal ettiği gerekçesiyle KKTC makamları tarafından tutuklandığı iddia edildi.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 13:30
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Ara Bölgeyi İhlal Etmekten Tutuklandı

Alithia gazetesi, 71 yaşındaki bir adamın yanında köpeğiyle birlikte perşembe günü saat 17:00 sularında “Athienu” (Kiracıköy) bölgesinde bulunan tarlasına gittiğini, ara bölgeye kaçan köpeğinin peşinden giden adamın bölgede görev yapan Türk askerince yakalandığını iddia etti.
Gazete, adamın telefonla eşini arayarak durumu haber verdiğini, “İki Toplumlu Temas Komitesi” ile BM’nin, adamın serbest kalması için girişimlerini sürdürdüğünü yazdı.

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