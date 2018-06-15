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Araçların tespiti için komite kuruldu

Güney Kıbrıs’ın yangın söndürme uçağı satın alma veya kiralama konusunu masaya koyduğu bildirildi.

15 Haziran 2018 Cuma 10:44
Araçların tespiti için komite kuruldu

Güney Kıbrıs’ın yangın söndürme uçağı satın alma veya kiralama konusunu masaya koyduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ın yangınlarla mücadelede ihtiyacı olan helikopter ve diğer yangın söndürme araçlarının tespit edilmesi için özel bir komite kurulduğunu ve komitenin, konuyla ilgili raporunu hazırladığını yazdı.

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Gazete, Güney Kıbrıs’ın kendi kendine yetebilecek sayıda yangın söndürme helikopteri bulunduğunu ve esas ihtiyacı olan şeyin, yalnızca yangın söndüren değil, yangın söndürmede kullanılan diğer materyalleri de getirebilecek olan uçak olduğunu kaydetti.

Haberde, Güney Kıbrıs’ın elinde şu an 4 yangın söndürme helikopteri ile Rusya’dan kiralanan iki “Kamov 32” helikopter bulunduğu; ayrıca büyük yangınlarda Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait iki “Agusta Westland” helikopterinin de kullanılabilir halde olduğu belirtildi.

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