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Atina'da Kıbrıs Meselesine İlişkin Görüşme

Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüştü.

12 Eylül 2018 Çarşamba 10:32
Atina'da Kıbrıs Meselesine İlişkin Görüşme

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute, Atina ziyareti kapsamında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile görüştü. 
Lute ve Kocias, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi. 
Görüşmenin ardından basına açıklamada bulunan Kocias, "Lute bir arabulucu değil. Daha çok genel olarak Kıbrıs sorunun çözümü çalışmalarında yer alan tarafların görüşleriyle ilgili fikir almak için geliyor." ifadesini kullandı.
Kocias, Kıbrıs sorununa ilişkin garantörlük anlaşmasının iptal edilmesi gerektiğini savunarak, çözüme ilişkin istek ve imkan bulunup bulunmadığının belirlenmesi için kapsamlı bir hazırlık yapılması gerektiğini belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
AtinaKıbrısHaberGuterres
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