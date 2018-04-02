Baf'ta büyük vurgun!

Lefkoşa’nın güneyindeki bir fırının, dün sabaha karşı maskeli ve bıçaklı kimliği belirsiz bir kişi tarafından soyulduğu bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, soyguncunun, kasada bulunan ve miktarı belli olmayan parayı alarak kayıplara karıştığını yazdı.

SAHTE PIRLANTA

Öte yandan Alithia gazetesi de, Baf’taki bir kuyumcuya 20 Mart’ta giden bir şahsın, kuyumcuya 44 bin Euro karşılığında 4 pırlanta sattığını; ancak pırlantaların taklit olduğunu ve değerinin 2 bin 500 Euro’yu aşmadığının ortaya çıktığını yazdı.

Haberde, olayla ilgili Larnaka’da yaşayan 54 yaşındaki bir Rum’un tutuklandığı belirtildi.

22 ENGİNAR ÇALDI, 350 EURO PARA CEZASI KESTİLER

Politis gazetesi ise Larnaka’da geçen yıl, bir tarladan 22 enginar çalan bir kişiye Larnaka Kaza Mahkemesi tarafından dün 350 Euro para cezası kesildiğini yazdı.