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Başpiskopos II. Hrisostomos 2019 Yılında Çözüm Öngörmüyor

 Rum Kilisesi Başpiskopos II.Hrisostmos, 2019 yılında Kıbrıs sorunun çözümünü öngörmediğini belirtti.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:48
Başpiskopos II. Hrisostomos 2019 Yılında Çözüm Öngörmüyor

Alithia gazetesi, Rum Kilisesi Başpiskoposu II.Hrisostomos’un, Tala’da düzenlenen ayinin ardından Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre Başpiskopos II.Hrisostomos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, mevcut görev süresinde de Kıbrıs sorununa çözüm bulmayı hedef olarak ortaya koyduğunu, bunu istediğini, ancak bu durumun, sadece Anastasiadis’in kendisine bağlı olmadığını, Ankara’nın Kıbrıs sorununu çözmeye henüz hazır olmadığını savundu.

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Ankara’nın hedefinin, bir ara Kıbrıs’ın tamamını almak olduğunu iddia eden Hrisostomos, Ankara’nın, federal çözüm istediğini söylediğini ancak en berbat şekli ile konfederasyonu kast ettiğini savundu.

II.Hrisostomos, Türkiye’nin nihai hedefinin, Kıbrıs’ın tamamını almak olduğunu savunarak  halkın, bunu göz önünde bulundurması ve Türkiye’nin, demografik yapıyı bozmak için  300 bin kadar TC kökenli vatandaşı getirdiğini de unutmaması gerektiğini söyledi.

Anastasiadis ve BM’nin bu gidişat için çalışmasına karşın, yeni yılda Kıbrıs sorununun çözümleneceğine inanmadığını söyleyen II.Hrisostomos, geride bırakılan 2018 yılını da Kilise açısından “iyi” olarak nitelendirdi.

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