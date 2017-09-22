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Bomba atıldı askeri silahla tarandı

Güney Kıbrıs’ta 2 ayrı elektronik araç mağazasına bomba atılıp, ateş açıldığı iddia edildi....

22 Eylül 2017 Cuma 12:24
Bomba atıldı askeri silahla tarandı

Güney Kıbrıs’ta 2 ayrı elektronik araç mağazasına bomba atılıp, ateş açıldığı iddia edildi.

Fileleftheros’un haberine göre, 52 yaşındaki bir Rum’a ait elektronik araba mağazası dün sabaha karşı saat 03.30’da, kimliği henüz kesinleşmemiş kişiler tarafından konan bombanın patlaması sonucu büyük hasar aldı.

ARACI ÇALINMIŞ OLAYLARLA İLGİSİ YOK
Gazete, elektronik araba mağazasının yeriyle ilgili detay vermezken, kamera kayıtlarında bombayı koyan kişilerin kaçtığı aracın tespit edildiğini ve aracın sahibi olan bir Suriye uyruklunun tutuklandığını yazdı. Haberde, Suriyelinin, aracının çalındığı ve olayla bir ilgisi bulunmadığı yönünde ifade verdiği kaydedildi.

LİMASOL'DA ASKER SİLAHLA ATEŞ AÇILDI 

Gazete, bir diğer haberinde ise, Limasol’da bulunan bir diğer elektronik araba mağazasına dün sabaha karşı kimliği belirsiz şahıslarca, askeri silahla ateş açıldığını yazdı.

Haberde, açılan ateş sonucu mağazanın vitrini ile vitrinde bulunan 3 aracın hasar gördüğü kaydedildi. Her iki olayla ilgili polis soruşturması sürüyor.

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Son Güncelleme: 22.09.2017 13:17
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