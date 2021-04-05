Cenevre Konferansı Öncesi Son Tur Temaslar

Fileleftheros gazetesi “Kritik Görüşmeler Haftası” başlıklı haberinde, Kıbrıs sorunuyla ilgili gelişmelerin gidişatını belirleyerek, birçok şeyi tayin etmesi beklenen haftanın bugünden başlayacağını yazdı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile Avrupa Komisyonu Başkanı Başkanı Ursula von der Leyen’in yarın Ankara’ya yapacakları ziyaretin ilk kritik durak olduğunu yazan gazete, Avrupalı yetkililerin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşerek, kendisine Brüksel’in Kıbrıs sorunuyla ilgili tezlerini ileteceklerini aynı zamanda Ankara’nın Haziran ayında Avrupa-Türk meseleleriyle ilgili gelişmeler konusunda takınacağı tutumla ilgili bağlantıya odaklanacaklarını belirtti.

İlk ve esas olan şeyin Türkiye’nin muhafaza etmesi gereken yapıcı tutum olduğunu yazan gazete, Ankara’nın Kıbrıs sorununun çözüm temelinin değişmesi konusundaki ısrarı ve iki devlet çözümüyle ilgili çizgisinin de kritik bir problem olduğuna işaret etti.

AB’nin Türkiye’ye iki devlet çözümüyle ilgili herhangi bir tartışmayı uygun görmediğini açıklığa kavuşturduğunu yazan gazete, Avrupalı yetkililerin yarın Ankara’da yapacakları görüşmelerin ikinci önemli dönüm noktasının ise, Türk tarafının AB’nin Cenevre konferansına katılmasına rıza gösterip göstermeyeceği olduğuna işaret etti.

Avrupalı yetkililerin Türkiye başkentine gidişleri öncesinde Türkiye hükümetinin Kıbrıs ve Ege’de ses tonlarını yükselttiğini de ileri süren gazete, İngiltere’nin Avrupa Bakanı Wendy Morton’un yarın Kıbrıs’ta temaslarda bulunacağını anımsattı.

Morton’un Kıbrıs temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le görüşeceğini yazan gazete, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un ise Pazar günü Kıbrıs’a gelerek Cenevre konferansı hazırlıkları çerçevesinde liderlerle son tur temaslarda bulunacağını anımsattı.