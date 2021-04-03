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ÇİFTÇİLERE 5 MİLYON EURO TARIM TAZMİNATI

03 Nisan 2021 Cumartesi 16:45
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ÇİFTÇİLERE 5 MİLYON EURO TARIM TAZMİNATI

Güney Kıbrıs’ta Bakanlar Kurulu’nun, kısa süre önce gerçekleştirdiği toplantısında, bin 425 hak sahibi çiftçiye 5 milyon Euro tutarında tarım tazminatı ödenmesini onayladığı haber verildi.
Alithia ve diğer gazeteler, tazminatların 2019-2020 ekip-biçme döneminde, kötü hava şartlarının ürünlerde sebep olduğu zararlarla alakalı olduğunu yazdı.

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