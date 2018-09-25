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Cipsin içinden diş köprüsü çıktı

Güneyde çocuklar için içerisinden sürprizlerin çıktığı bir cipsin içinden bu kez hiç beklenmedik farklı bir şey çıktı. 

25 Eylül 2018 Salı 16:07
Cipsin içinden diş köprüsü çıktı

Politis gazetesi Lefkoşa Rum kesiminde Kıbrıslı Rum bir kadının, karides aromalı “çipitos” adlı cipsin içinden çıkan diş şeklindeki metal maddeyi gördüğünde şoka uğradığını yazdı.

Bu maddenin, dişçilerin, dişleri korumak ve sağlamlaştırmak için taktığı köprü olduğunu kaydeden gazete, söz konusu maddeyi bulan kadının kendilerini aradığını belirtti. 
 
Çipsin Kıbrıslı Rum bir şirket tarafından üretildiğini aktaran gazete, kendilerinin (Politis gazetesi), yetkili birimlere konuyla ilgili bilgi verme sorumluluğunu üstlendiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
CipsDiş KöprüsüGüney KıbrısHaber
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