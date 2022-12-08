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Dikelya Elektrik Santrali’ndeki 6 ünitede üretim duruyor

Dikelya Elektrik Santrali’ndeki 10 üniteden 6’sındaki üretimin, 14 Aralık itibarıyla sonlandırılacağı bildirildi.

08 Aralık 2022 Perşembe 10:48
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Dikelya Elektrik Santrali’ndeki 6 ünitede üretim duruyor



Alithia gazetesi, santralin işlemesi için 1/1/2020-31/12/2023 dönemi arasında verilen 18 bin saatin bu yılın Ocak ayı başında tükendiğini ve çevreyi kirleten santrallerin kapatılmasıyla ilgili Avrupa tüzüğüne uyulması gerektiğinden, Dikelya Santrali’ndeki 6 ünitenin kapatılacağını yazdı.

Haberde, Güney Kıbrıs Elektrik İdaresi’nde örgütlü sendikaların bu karara karşı olduğu; santraldeki üretimin durması halinde mevcut enerjinin yeterli olmayacağını savundukları ve grev de dahil her türlü eyleme gideceklerini açıkladıkları kaydedildi.

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Dikelya Elektrik SantraliElektriküretim
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