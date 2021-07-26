Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını kırdı
Kapıyı açmadı diye arabanın camlarını...
3 gün daha tutuklu ; Ev arkadaşını bıçakladı
Ev arkadaşını bıçakladı
Sahte dolarla kumar oynadılar
Sahte dolarla kumar oynadılar
Paketçi paraları cebe attı
Paketçi paraları cebe attı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı
Sarhoş kafayla kapıya dayandı

Durumu ağır olan 71 hastadan 32’sinin entübe durumda

banner102

Güney Kıbrıs’ta Korona virüs salgınıyla mücadele devam ederken, tedavi görmekte olanların büyük bir kısmının aşısız oldukları bildirildi.

26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:54
30 Okunma
Durumu ağır olan 71 hastadan 32’sinin entübe durumda

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen 73 bin 53 test sonucunda 727 yeni vaka belirlendiğini, pozitiflik oranının ise yüzde 1 olduğunu yazdı.
Haberde, 76 yaşında bir erkekle 83 yaşındaki bir kadının dün hayatlarını kaybettikleri belirtilirken 71’i ağır olmak üzere toplam 276 kişinin ise hastanelerde tedavilerinin sürdüğü vurgulandı.
Gazete, durumu ağır olan 71 hastadan 32’sinin entübe durumda bulunduklarını belirtirken, tedavi görenlerin yüzde 88,8’inin ise aşı geçmişinin bulunmadığının altını çizdi.
Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta randevusuz aşı sisteminin ilgi gördüğünü, faaliyete girdikleri günden itibaren 6 bin kişinin bu merkezlerde aşılandığını belirtti.
Güney Kıbrıs genelinde ise nüfusun yüzde 71,7’si ilk doz, yüzde 63,2’si ise iki doz aşı olmuş durumda.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKorona Virüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs “Pegasus” Casus Telefon Yazılımı Nedeniyle Ab Komisyonu’nun Merceğinde
Güney Kıbrıs “Pegasus” Casus Telefon Yazılımı Nedeniyle Ab Komisyonu’nun Merceğinde
Anastasiadis Artık Başkanlık İçin Aday Olmayacak
Anastasiadis Artık Başkanlık İçin Aday Olmayacak
Güney Kıbrıs'ta 2 ölüm, 727 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 2 ölüm, 727 yeni vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim