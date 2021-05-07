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EDEK VE ELAM’DAN PASAPORTLAR KONUSUNDA AÇIKLAMA

 Güney Kıbrıs’taki EDEK partisi, KKTC yetkililerinin sahip olduğu “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportlarının geri alınması konusunda zamanında Rum hükümetine bazı önerilerde bulunduğunu, ancak bu önerilerine herhangi bir karşılık almadığını ifade etti.

07 Mayıs 2021 Cuma 13:20
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EDEK VE ELAM’DAN PASAPORTLAR KONUSUNDA AÇIKLAMA

Fileleftheros gazetesine göre, EDEK partisi açıklamasında, pasaport programının şeffaflığı için “parçalanan” siyasi güçlerin seçimlerle ilgili çıkarlarından söz ederek, bunların “işgal rejiminin yetkililerinin Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları ve kimliklerine sahip olması konusunda ise söyleyecek tek bir sözlerin olmadığını” iddia ederek, neden diye sordu.
EDEK partisi “bu skandalın da araştırılmasını istediğini, çünkü bazı ‘yetkililere’ muhtemelen usule aykırı şekilde verildiğinin tespit edildiğini” iddialarına ekledi.
ELAM ise açıklamasında “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kimliklerle ilgili gerekli kontrolleri yapması ve özellikle varlığını baltalayan kişilerden bunların geri alınması konusunda hareket etmesinin zamanı olduğunu” ileri sürdü.
ELAM “Kıbrıs kimliğine sahip olan herkesin adanın tek tanınmış devleti olarak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıması gerektiğini” de iddialarına ekledi.

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