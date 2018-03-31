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ELAM: “AKEL kin söylemi ile halk arasında ikilik yaratıyor”

Rum Eğitim ve Kültür Bakanı Kostas Habiauris’in ELAM’ı ziyaret etmesi ve ardından, ilke ve değerlerde ELAM Başkanı ile örtüştüklerini açıklamasının ardından diğer partiler suskunluğunu korurken AKEL’in tepkisi devam ediyor.

31 Mart 2018 Cumartesi 12:38
ELAM: “AKEL kin söylemi ile halk arasında ikilik yaratıyor”

Haravgi “Hükümetin Eğitim Bakanı Konusunda ‘Sağır Eden Suskunluğu’… AKEL Dışındaki Partilerin Faşist Aşırı Sağın Cesaretlendirilmesine Müsamaha” başlıklı haberinde Rum Yönetiminin, ELAM ziyareti ve ardından yapılan açıklama konusunda “kulakları sağır eden bir sessizliğe” büründüğünü yazdı.

Gazete Habiarusi’in “Hrisi Avgi’nin kardeş partisi ile aynı değer ve ilkeleri paylaştığını” söylemesine karşın dün açıklamaları ile “ırkçılık savaşçısı görünmeye çalıştığını;” ELAM’ın ise AKEL’i “kin söylemi ile halk içerisinde ikilik yaratmaya çalışmakla” suçladığını yazdı.

Habere göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu, AB’nin, aşırı sağ ve neo faşizmin yükselişi konusunda tehlike çanlarını çaldığını hatırlatarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in ve hükümetinin suskunluğunun “kulakları sağır etmekte olduğunu, diğer partilerin de aynı sağır eden suskunluk içerisinde bulunduğunu” söyledi.

Avrupa Parlamentosu’nda, Avrupa Konseyi’nde ve diğer Avrupa kurumlarında hiç kimsenin  aşırı sağ ile diyaloğa girmediğine işaret eden Stefanu, “Kıbrıs’ta ise Başkan Anastasiadis ve hükümetinin görüşü farklı. Eğitim Bakanı’nın, Hrisi Avgi’nin şubesini ziyaret etmesinden de, sonrasında yaptığı açıklamalardan da rahatsız olmuyor. Görüş belirtmekten ısrarla kaçınıyorlar” dedi.

Gazete Kostas Habiauris’in dün “2017-2018 Milli Okul Yarışması” kapsamında bir okulda yaptığı konuşmada  “bakanlığının ana hedefinin, gençlerin toleranslı ve farklılıklara saygılı, ırkçılık ve yabancı düşmanlığı konularında hassas yetiştirilmesi olduğunu” söylediğine dikkat çekti.

Alithia “Değerler ve İlkeler ‘Savaşı’” başlıklı haberinde Stefanu ve Habiauris’in dünkü açıklamaları yanında ELAM’ın yorumunu da aktardı.

Habere göre AKEL’i “kin söylemi ile halk arasında ikilik yaratmakla” suçlayan ELAM Basın Sözcüsü Yeadis Yeadi, “biz Helen-Ortodoks eğitim istiyoruz. AKEL de ne istediğini söylesin” dedi, şunları ekledi:

“ELAM için Helen-Ortodoks eğitiminde yorum farkı yoktur. ELAM Başkanı Hristu görüşmede, yarının her bireyi okullar aracılığıyla Helen-Ortodoks değer ve ilkeleriyle büyümelidir dedi, Eğitim Bakanı da dile getirdikleriniz bizim de ilke ve değerlerimizdir cevabını verdi. Ben bu açıklamalarda herhangi bir sorun göremiyorum. Biz faşist parti değiliz, bilakis AKEL, faaliyetleri ile faşizmin en kötü halini, sol faşizmini temsil ediyor.”

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