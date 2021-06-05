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“Elefteria Meydanı”nın Maliyeti 46 Milyon Euro

Güney Lefkoşa’nın en bilindik meydanı olan “Elefteria” (Özgürlük) Meydanı"nın 2012 yılından beridir süren ve son aşamasına geldiği açıklanan yeniden düzenleme çalışmalarının maliyetinin 46 milyon Euro'yu bulacağı bildirildi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 12:57
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“Elefteria Meydanı”nın Maliyeti 46 Milyon Euro

Fileleftheros gazetesi, 2012 yılında yapımına başlanan ancak yaşanan birçok aksilik ve değişiklik sebebiyle ancak bu yıl tamamlanma aşamasına gelinebilen meydanın 22 milyon Euro olarak belirlenen maliyetinin 46 milyon Euro’ya yükseldiğini yazdı.

Haberde, maliyetteki artışın sebebinin, yapımı üstlenen şirketin ertelemeler ve diğer bazı unsurları gerekçe göstererek, tazminat talep etmesi olduğu belirtilirken, meydanın ilk aşamasının 1 Ocak 2021 tarihinde belediyeye teslim edildiği ancak tamamının teslim tarihinin henüz kesinleşmediği vurgulandı.

Anahtar Kelimeler:
Elefteria Meydanı
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