“Elefteria Meydanı”nın Maliyeti 46 Milyon Euro

Fileleftheros gazetesi, 2012 yılında yapımına başlanan ancak yaşanan birçok aksilik ve değişiklik sebebiyle ancak bu yıl tamamlanma aşamasına gelinebilen meydanın 22 milyon Euro olarak belirlenen maliyetinin 46 milyon Euro’ya yükseldiğini yazdı.

Haberde, maliyetteki artışın sebebinin, yapımı üstlenen şirketin ertelemeler ve diğer bazı unsurları gerekçe göstererek, tazminat talep etmesi olduğu belirtilirken, meydanın ilk aşamasının 1 Ocak 2021 tarihinde belediyeye teslim edildiği ancak tamamının teslim tarihinin henüz kesinleşmediği vurgulandı.