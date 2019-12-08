Ellinas: "Kıbrıs’ın kuzey bölümünde doğal gaz yoktur ve Türkiye bunu biliyor”

Hidrokarbon konularında uluslararası uzmanlık ve danışmanlık yapan Haralambos Ellinas, Rum basınında bugün yer alan demecinde “Türkiye’nin kazı (sondaj) yaptığı yerlerde, doğal gaz bulunmadığını” iddia etti.

Politis gazetesinde yer alan demecinde “Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın dolaylı olarak Kıbrıs’ı da etkilediğini” iddia eden Ellinas “Türkiye’nin Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgesini belirlemek için de aynı bahaneyi kullandığını” öne sürdü.

“Hakikatte, bu anlaşmanın Kıbrıs ve Girit de dâhil olmak üzere adaların MEB’deki haklarını göz ardı ettiğini” öne süren Ellinas, “Türkiye’nin, MEB’inin, bitişiğindeki kıyıların ilgili boyutuna dayanarak, kıta sahanlığıyla birlikte var olması gerektiğine karar verdiğini, bunun ise tam anlamıyla adaları etkilediğini” ileri sürdü.

Bunun başka hiçbir ülke tarafından atıfta bulunulmayan garip bir yorumlama olduğunu aynı zamanda bunun BM’nin Deniz Hukuku Sözleşmesine (UNCLOS) de uymadığını iddia eden Ellinas, Türkiye’nin kendi menfaatine olan şeyleri tercih ettiğinin görüldüğünü, çünkü Karadeniz’deki MEB’ini belirlemek için Deniz Hukuku Sözleşmesi ilkelerini kullandığını, fakat Akdeniz’de bunları kabul etmediğini öne sürdü.

Ellinas demecinde ayrıca “Kıbrıs iki devlete ayrılsa bile, Türkiye, Güney’deki MEB’in Kıbrıslı Rumlara, Kuzey’deki MEB’in de Kıbrıslı Türklere ait olduğunu söyleyecek olan bir çözümü kabul etmeyecek. Kıbrıs’ın kuzey bölümünde doğal gaz yoktur ve (Türkiye) bunu biliyor” iddialarında da bulundu.