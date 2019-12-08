Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Kış depresyonuna karşı 4 etkili öneri
Kış depresyonuna karşı 4 etkili...
WhatsApp kullananlar dikkat!
WhatsApp kullananlar dikkat!
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Demir eksikliğinin 6 önemli nedeni
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak durmazsanız...
Hamilelik döneminde bu besinlerde uzak...
Meme kanserinin en önemli 15 belirtisi
Meme kanserinin en önemli 15...

Ellinas: "Kıbrıs’ın kuzey bölümünde doğal gaz yoktur ve Türkiye bunu biliyor”

08 Aralık 2019 Pazar 17:01
Ellinas: "Kıbrıs’ın kuzey bölümünde doğal gaz yoktur ve Türkiye bunu biliyor”

Hidrokarbon konularında uluslararası uzmanlık ve danışmanlık yapan Haralambos Ellinas, Rum basınında bugün yer alan demecinde “Türkiye’nin kazı (sondaj) yaptığı yerlerde, doğal gaz bulunmadığını” iddia etti.

Politis gazetesinde yer alan demecinde “Türkiye ile Libya arasındaki anlaşmanın dolaylı olarak Kıbrıs’ı da etkilediğini” iddia eden Ellinas “Türkiye’nin Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgesini belirlemek için de aynı bahaneyi kullandığını” öne sürdü.

“Hakikatte, bu anlaşmanın Kıbrıs ve Girit de dâhil olmak üzere adaların MEB’deki haklarını göz ardı ettiğini” öne süren Ellinas, “Türkiye’nin, MEB’inin, bitişiğindeki kıyıların ilgili boyutuna dayanarak, kıta sahanlığıyla birlikte var olması gerektiğine karar verdiğini, bunun ise tam anlamıyla adaları etkilediğini” ileri sürdü.

Bunun başka hiçbir ülke tarafından atıfta bulunulmayan garip bir yorumlama olduğunu aynı zamanda bunun BM’nin Deniz Hukuku Sözleşmesine (UNCLOS) de uymadığını iddia eden Ellinas, Türkiye’nin kendi menfaatine olan şeyleri tercih ettiğinin görüldüğünü, çünkü Karadeniz’deki MEB’ini belirlemek için Deniz Hukuku Sözleşmesi ilkelerini kullandığını, fakat Akdeniz’de bunları kabul etmediğini öne sürdü.

Ellinas demecinde ayrıca “Kıbrıs iki devlete ayrılsa bile, Türkiye, Güney’deki MEB’in Kıbrıslı Rumlara, Kuzey’deki MEB’in de Kıbrıslı Türklere ait olduğunu söyleyecek olan bir çözümü kabul etmeyecek. Kıbrıs’ın kuzey bölümünde doğal gaz yoktur ve (Türkiye) bunu biliyor” iddialarında da bulundu.

Anahtar Kelimeler:
Ellinas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristodulidis Borrell’e mektup gönderdi…
Hristodulidis Borrell’e mektup gönderdi…
İsrail Askerleri Güney’de tatbikatları sürdürüyor
İsrail Askerleri Güney’de tatbikatları sürdürüyor
Tekke Bahçesi’ndeki kazı çalışmalarında üç Rum’a ait kalıntılara ulaşıldığı bildirildi
Tekke Bahçesi’ndeki kazı çalışmalarında üç Rum’a ait kalıntılara ulaşıldığı bildirildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim