Erdoğan’ın Ziyareti ve Maraş Konusu Gündemdeki Yerini Koruyor

Fileleftheros gazetesi, “Termometre Tavan Yaptı – Türkiye Kendisine Yöneltilen Mesajlara Karşın Maraş Konusunda İlerliyor – Erdoğan’ın Gelişi Arifesinde Maraşlılardan Eylem” başlıkları altında verdiği haberinde, Türkiye’nin, uluslararası toplumdan gelen tepkilere rağmen kapalı bölge Maraş konusundaki planlarını uygulama yönünde kararlılıkla ilerlediğini yazdı.

Gazete, Rum hükümetinin, BM Güvenlik Konseyi nezdinde girişimlerini yoğun bir şekilde sürdürdüğünü ancak Türkiye’nin şu ana kadarki eylemlerinin, tutum değişikliği olacağına ilişkin herhangi bir iyimserliğe yer bırakmadığını belirterek, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun KKTC ziyaretinin, bunun en büyük göstergelerinden biri olduğu iddiasında bulundu.

“ABD’DEN MESAJ”

Gazete haberinin devamında, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İnsansız Hava Araçlarının konuşlandırılacağı havaalanının açılışı için KKTC’ye gerçekleştireceği ziyarete ilişkin bir soruya karşılık; ABD’nin Doğu Akdeniz’de gerginliğin azaltılması çabalarını desteklediğini ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısında bulunduğunu söylediği belirtildi.

Habere göre, sözcü, “ABD, Kıbrıs sorununa sadece tüm Kıbrıslılara değil tüm bölgeye fayda sağlayacak, iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bütünlüklü bir çözüm bulunmasını desteklemeye devam ediyor” şeklinde konuştu.

MARAŞ KÖKENLİ RUMLARIN TEPKİLERİ SÜRÜYOR

Gazete bir diğer haberinde ise, kapalı bölge Maraş kökenli Kıbrıslı Rumların, Maraş konusu ve Erdoğan’ın ziyaretine ilişkin tepkilerinin devam ettiğini belirterek, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’un dün bir basın toplantısı düzenleyerek tepkisini dile getirdiğini yazdı.

Habere göre, Yoannu, “Maraş ne işgal güçlerine, ne Erdoğan’a, ne de Tatar’a aittir. Maraş Maraşlılarındır” şeklinde konuştu.

Rum hükümetinin, tüm partilerin, kentin örgütlerinin ve kendilerinin hazır bulunacağı bir Ulusal Konsey toplantısı yaparak, Erdoğan’ın 20 Temmuz ziyaretinde yapacağı olası açıklamalara karşılık verilmesini sağlayacak organize bir plan belirlemesi gerektiğini ifade eden Yoannu, tüm Maraş kökenli olanları ve olmayanları da 19 Temmuz tarihinde gerçekleştirecekleri eyleme katılmaya davet etti.

PARTİLERDEN “HEMEN HAREKETE GEÇİN” ÇAĞRISI

Gazete bir diğer haberinde ise, AKEL, DİKO, EDEK ve ELAM partilerinin konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi.

AKEL ve DİKO, “Türk kışkırtmaları devam ederken hükümeti plansız ve eylemsiz davranmakla” suçlarken, EDEK’in açıklamasında, bu şartlar atlında yeni bir gayrı resmi beşli konferansın gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

ELAM’ın açıklamasında ise “Türkler kapalı bölge Maraş’ı alırken hükümet ve çeşitli siyasi çevreler BM kararları ve olumlu ifadeler almakla övünüyorlar” cümlelerine yer verildi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttı:

Alithia “Maraş Belediyesi: Erdoğan’ın Açıklamalarına Yanıt Vermemiz Gerekir”; Politis “Gelişmeler Karşısında Maraşlılardan Çaresizlik Çığlığı”; Haravgi: “Bölünmenin Engellenmesi İçin Girişimler”.