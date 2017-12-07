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Fokaidis, 2 açık deniz gemisi daha alacaklarını söyledi

Fokaidis, Güney Kıbrıs’ın, İsrail’den alınan açık deniz gemisinin yanı sıra iki açık deniz gemisi daha alacağını açıkladı. 

07 Aralık 2017 Perşembe 11:57
Fokaidis, 2 açık deniz gemisi daha alacaklarını söyledi
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Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Güney Kıbrıs’ın, İsrail’den alınan açık deniz gemisinin yanı sıra iki açık deniz gemisi daha alacağını açıkladı. 

Alithia gazetesi, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in, donanma koruyucu Ay.Nikolau yortusu nedeniyle dün Mari’deki Evangelos Florakis Deniz Üssü’nü ziyaret ettiğini yazdı.

Habere göre Fokaidis burada yaptığı konuşmada, donanmanın, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun çağdaşlaştırılması ve reorganizasyonunun ilk aşamasının stratejik önceliği olarak geliştirildiğini ve güçlendirildiğini ifade etti. 

Foakidis açıklamasında, İsrail’den alınan ve Rum askerlerin eylülden beridir eğitim gördüğü açık deniz gemisinin yanı sıra, yıl sonuna kadar iki tane daha alınmasının onaylanması için gerekli işlemleri yapacaklarını söyledi. 
 

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