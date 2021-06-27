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Fotiu: “Aydınlanmamış yaklaşık 800 kayıp davası var”

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Kıbrıs’ta yaklaşık 800 kayıp davasının henüz aydınlığa kavuşmadan beklediğini iddia etti..

27 Haziran 2021 Pazar 13:18
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Fotiu: “Aydınlanmamış yaklaşık 800 kayıp davası var”

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, Kıbrıs’ta yaklaşık 800 kayıp davasının henüz aydınlığa kavuşmadan beklemekte olduğunu iddia etti.

Alithia ve diğer gazeteler, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu’nun, daha önce kayıp listesinde olan ve 2018 yılında yapılan kazılarda kalıntılarının bir kısmına ulaşılan Kıbrıslı Rum Andreas Boyacıs’ın cenaze töreninde yaptığı konuşmada, kayıpların tespit edilmesinde yaşanan engellere değindiğini yazdılar.

Habere göre Fotiu cenazede yaptığı konuşmada, kayıpların tespiti konusunda son yıllarda büyük bir durgunluk yaşandığını, tespit edilen kayıpların kalıntılarından ise çok küçük miktarların ailelere teslim edilebildiklerini iddia ederek, Türkiye’ye yönelik bilindik suçlamalarını yineledi.

Türkiye’nin kayıplar konusunda samimi ve insani bir işbirliği göstermediğini öne süren Fotiu, Türkiye’nin “uzlaşmaz tutumunun gün geçtikçe daha da güçlendiği” iddiasında bulundu.

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