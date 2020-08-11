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Fransız savaş uçakları MEB üzerinde uçtu

İki Fransız Hava Kuvvetleri savaş uçağı bugün Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) üzerinden uçtu.

11 Ağustos 2020 Salı 17:33
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Fransız savaş uçakları MEB üzerinde uçtu

İki Fransız Hava Kuvvetleri savaş uçağı bugün Kıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) üzerinden uçtu.

Uçaklar, Fransa ile Kıbrıs’ın güneyi arasındaki askeri iş birliği ile ilgili  Rum lider Nikos Anastasiadis ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un imzaladığı anlaşma çerçevesinde adaya geldi.

İki “Rafale” tipi savaş uçağına Fransız Hava Kuvvetleri’nin bir konvoyunun eşlik ettiği öğrenildi.

İki uçağın dün öğleden sonra Baf’taki Andreas Papandreou hava üssüne ulaştığı kaydedildi.

Uçaklar yarın adadan ayrılacak.

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Fransız Hava KuvvetleriFransız Savaş UçaklarıKıbrıs Münhasır Ekonomik Bölgesi
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