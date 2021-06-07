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G7 Ülkelerinin Şirketler Vergisi Kararı Güney Kıbrıs’ı Doğrudan Etkilemiyor

G7 ülkelerinin, çok uluslu şirketlerin faaliyette bulundukları ülkelerde en az yüzde 15 şirketler vergisi ödemesinde anlaştığı; ancak bunun Güney Kıbrıs’ı doğrudan etkilemediği bildirildi.

07 Haziran 2021 Pazartesi 11:13
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G7 Ülkelerinin Şirketler Vergisi Kararı Güney Kıbrıs’ı Doğrudan Etkilemiyor

Politis gazetesi, Rum Maliye Bakanı Konstandinos Petridis’in konuyla ilgili açıklama yaparak, Rum ekonomisinin çıkarlarının korunmasını talep edeceklerini belirttiğini ve Güney Kıbrıs’ın bu karardan doğrudan etkilenmediği değerlendirmesini yaptığını yazdı.

Gazete, İşverenler ve Sanayiciler Federasyonu (OEV) Başkanı Mihalis Andoniu’nun da kararla ilgili açıklama yaparak, gelişmelerin “çalar saat” gibi işlev göstermesini ve Güney Kıbrıs’ı cezbedici yatırım destinasyonu yapacak kurumsal değişiklik ve reformların ileri götürülmesini istediklerini söylediğini kaydetti.

Haberde, Rum Yönetimi’nin gerekli girişimleri başlattığı ifade edildi.

Son Güncelleme: 07.06.2021 16:51
Anahtar Kelimeler:
G7 ÜlkeleriŞirketler Vergisi KararıGüney Kıbrıs
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