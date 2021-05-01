Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Girne'de meydana gelen resmi evrak sahteleme olayı ile ilgili olarak tutuklama
Gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalananlar mahkemeye çıkarıldı
Yasal Olmayan Yoldan KKTC'ye Geçen 2 Şahsı Bir Yurda Yerleştiren Kişi Tutuklandı
Tasarruflarında Uyuşturucu Madde Bulunduran Şahıslar Tutuklandı
Evinde hassas terazi bulundu
Evinde hassas terazi bulundu

Güney'de 463 yeni vaka

Rum Sağlık Bakanlığı, Covid-19 için 31.677 PCR testi yaptı. Yapılan testlerin sonucuna göre bir ölüm ve 463 pozitif ve yüzde 1.46 pozitiflik oranıyla hızlı testler açıkladı.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 19:29
67 Okunma
Güney'de 463 yeni vaka

Ölenlerin altta yatan koşullara sahip olup olmadığı belli değil.

Mart 2020'den beri toplam ölüm sayısı 313'tür ve ortalama yaş 78'dir.

Hastanelerde 71'in durumu ağır 274 kişi var. Bunlardan 29'u entübe edildi.

Cumartesi günkü 31.677 testin 7.076'sı PCR ve 24.601 hızlı testti ve aşağıdaki gibi 463 pozitif sonuç verdi:

Temaslı izleme yoluyla elde edilen 671 numuneden 43 tanesi

Havalimanlarında alınan 3.230 numuneden 3 tanesi

Özel girişim yoluyla alınan 3.019 numuneden 128 tanesi.

Hastane laboratuvarlarında test edilen 142 numuneden 11 tanesi

Özel klinik laboratuvarlarda ve eczanelerde test edilen 190 numuneden 11 tanesi

Bakanlığın ücretsiz programı kapsamında test edilen 24.411 örnekten 267'si

Lefkoşa'da 9.909 testten 102, Limasol'da 5.737 testten 65, Larnaka'da 4.517 testten 53, 2.201 testten Baf'ta 25 ve Gazimağusa'da 1.885 testten 19 pozitif çıktı.

Ulusal Muhafızlarda alınan 162 örnekten 3 pozitif tespit edildi.

Son Güncelleme: 01.05.2021 20:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney'de vaka sayısı yüksek seviyede seyrediyor
Güney'de vaka sayısı yüksek seviyede seyrediyor
LİLLİKAS SİYASETİ BIRAKIYOR
LİLLİKAS SİYASETİ BIRAKIYOR
Güney Kıbrıs'ta bir şahsın cansız bedeni deniz kenarında bulundu.
Güney Kıbrıs'ta bir şahsın cansız bedeni deniz kenarında bulundu.
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim