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Güney'de Havada Eşgüdüm Tatbikatı

Rum Orman Dairesi’ne bağlı yangın söndürme uçaklarının, Koşşi (Üç Şehitler) köyü RMMO kışlası yakınlarındaki “Profali Koruluğu”ndaki uçak atış alanında, “İkaros 2020” kod isimli yangınla mücadelede havadan eşgüdüm tatbikatı icra ettiği bildirildi.

17 Haziran 2020 Çarşamba 14:40
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Güney'de Havada Eşgüdüm Tatbikatı

Rum Orman Dairesi’ne bağlı yangın söndürme uçaklarının, Koşşi (Üç Şehitler) köyü RMMO kışlası yakınlarındaki “Profali Koruluğu”ndaki uçak atış alanında, “İkaros 2020” kod isimli yangınla mücadelede havadan eşgüdüm tatbikatı icra ettiği bildirildi.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, tatbikata, Orman Dairesi’ne bağlı 3 adet Air Tractor 802F, 1 adet Thrush 550P uçağı, İtfaiye Teşkilatı’ndan iki adet Kamov 32 helikopteri, Polis’e bağlı bir Agusta Westland 139 helikopteri ve RMMO’nun aynı tipteki helikopteri ile İngiliz Üsleri’ne ait 2 tane Griffin tipi helikopter katıldı.

Tatbikatta uçar yangın söndürme imkânlarının, yangın alanının hava sahası içerisinde koordinasyonu, standart protokol uygulaması, ortak dil ve dil engellerinin kullanımı, yangında koordinasyon manasının anlaşılması, uçar imkanlar arasında iletişim kontrolü, yangın söndürme protokolü sırasında katılımcılar tarafından muhtemel yanlış algının veya diğer zorlukların saptanması, yangın hava sahası içerisinde ortak ancak çok kısıtlı çevrenin içselleştirilmesi,  müdahil birimlerin görüşmesi, endişe ve beklentilerini ifade etmeleri ve yangın söndürme misyonlarında tehlike değerlendirmesi yönetimi denendi. 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısYangınTatbikat
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