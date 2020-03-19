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Güney ekonomik tedbirlere başladı

Rum Merkez Bankası,Güneydeki  Kıbrıs Bankaları’na 100 milyon euro değerinde ek sermaye sundu.

19 Mart 2020 Perşembe 23:32
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Güney ekonomik tedbirlere başladı

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, yaptığı açıklamada Merkez Bankası Müdürü’nün teşviklerinin ardından bankaların kararlarının çok yakında beklendiğini belirtti.

Kusios, vatandaşlara ekonomik ve sosyal olarak bu dönemi atlatabilmeleri için olanak verilmesi gerektiğini ifade etti. Hükümetin mali olanaklar dahilinde daha fazla önlem almaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Rum Hükümet Sözcüsü, ticari bankalardaki durumun olumlu olduğunu ve Rum Merkez Bankası müdürünün teşviklerinin duyulmasının beklendiğini kaydetti.

Denetim birimi, ticari bankalara durumdan etkilenen işletmelere ve vatandaşlara, mevcut kredilerin yeniden yapılandırma ve diğer kredi kolaylıklarıyla veya 9 aylık süre için faizlerin askıya alınmasıyla gerekli esnekliği göstermelerini önerdi. Kredi Alım Şirketleri’ne yönelik de benzer öneriler yapıldı.

Rum Merkez Bankası,Güneydeki  Kıbrıs Bankaları’na 100 milyon euro değerinde ek sermaye sundu. Diğer yandan, ekonomiye likidite akışını güçlendirmek ve bankaları daha esnek olmaları için cesaretlendirmek adına, yeni kredi verilmesine dair kuralları daha esnek hale getirmeye karar verdi. Toplamda Rum finans kuruluşlarına yönelik toplam dört milyar euro tahliye edildi.

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