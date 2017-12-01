Güney Kıbrıs'a uçak yakıtı terminali

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, uçak yakıtı terminali inşa eden LCA Fueling System LTD’e (LAFS) ait Larnaka’daki tesislerin açılışını yaptı.



Alithia gazetesi, Petrolina Şirketler Grubu’nun bünyesindeki LAFS’ın sunduğu hizmetler arasında, lisanslı yakıt satıcılarından uçak yakıtı temin etme, uçak yakıtı depolama ve hava limanları içerisindeki araçlara yakıt sağlamanın bulunduğunu yazdı.



Habere göre, LAFS Yönetim Kurulu adına açılışta konuşma yapan Dinos Lefkaritis, adada son dönemlerde yapılan önemli bir alt yapının söz konusu olduğunu belirtti ve bunun Güney Kıbrıs’ın ekonomik, turizm ve girişimcilik açısından kalkınmasına büyük fayda sağlayacağını söyledi.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise “devlet ve özel girişimler olmadan, ekonomik krizin aşılması hiçbir zaman mümkün olmazdı” şeklinde konuştu.