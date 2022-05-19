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Güney Kıbrıs'ın nüfusu açıklandı!

Güney Kıbrıs’ın nüfusunun 918 bin 100 olduğu açıklandı.

19 Mayıs 2022 Perşembe 11:54
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Güney Kıbrıs'ın nüfusu açıklandı!

Fileleftheros gazetesi, Rum İstatistik Dairesi’nin 1 Ekim 2021 tarihli verilerine dayandırdığı haberinde, nüfusun, 2011 sayımına kıyasla yüzde 9,2 oranında artarak, 840 bin 400'den 918 bin 100'e yükseldiğini yazdı.

Gazete, nüfusun yüzde 48,6’sının erkek, yüzde 51,4’ünün de kadınlardan oluştuğunu; ilçe dağılımına bakıldığında da en kalabalık ilçenin 351 bin 600 kişiyle (yüzde 38) Lefkoşa olduğunu kaydetti.

Haberde, kayıtlara göre Lefkoşa’yı 258 bin 900 kişiyle (yüzde 28) Limasol’un, 154 bin 200 kişiyle (yüzde 17) Larnaka’nın, 101 bin 900 kişiyle (yüzde 11) Baf’ın ve 51 bin 500 kişiyle (yüzde 6) “ Mağusa Bölgesi”nin izlediği ifade edildi.

Gazete, verilere göre 2011 yılından bu yana en fazla nüfus artışının Baf (yüzde 15,4) ile “Mağusa Bölgesi”nde (yüzde 10,5) görüldüğünü yazdı.

Yaş dağılımına bakıldığında ise, nüfusun yüzde 67,4’ünün 15-64 yaş aralığında bulunduğunu belirten gazete, 15 yaş altındaki kişilerin nüfusun yüzde 15,9’unu, 65 yaş üstü kişilerin de nüfusun 16,7’sini oluşturduğunu kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden yabancı uyruklu sayısının da 193 bin 300 kişi olup, nüfusun yüzde 21,1’ine denk geldiği ve en fazla yabancı uyruklunun Baf’ta yaşadığı ifade edildi.

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