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Güney Kıbrıs Otelciler Birliği KKTC’de turist sayısının arttığını kaydetti

Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Baf Başkanı Thanos Mihailidis, KKTC’ye yönelik turist akışının endişe verici olduğunu ileri sürdü.

28 Temmuz 2019 Pazar 14:43
Güney Kıbrıs Otelciler Birliği KKTC’de turist sayısının arttığını kaydetti

Filelelftheros gazetesine açıklamalarda bulunan PASİKSE Baf Başkanı Thanos Mihailidis, Baf ve genel olarak Güney Kıbrıs’a yönelik  turist akışında, geçtiğimiz iki yıla oranla azalma yaşanmasının sebebini, turistlerin KKTC’ye gitmesi olarak gösterdi.

Mihailidis, ellerindeki  bilgiler ve verilerin, Güney Kıbrıs’ın yasal havalimanlarına ve özellikle Larnaka Havalimanı’na  gelen turistlerin büyük bir bölümünün, tatil için doğrudan KKTC’ye gittiğini gösterdiğini belirtti.

Mihailidis bu eğilimdeki artışın kendilerini endişelendirdiğini de söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısTurist Sayısı
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