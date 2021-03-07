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Güney Kıbrıs'ta 1 can kaybı

Güney Kıbrıs'ta bugün 89 yaşındaki 1 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

07 Mart 2021 Pazar 21:05
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Güney Kıbrıs'ta 1 can kaybı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 46,544 test yapıldı, 303 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda ölü sayısı toplam 233 olurken, toplam vaka sayısı ise 36,878’e ulaştığı bildirildi.

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