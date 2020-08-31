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Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka!

Güney Kıbrıs’ta bugün 1916 test sonucunda 1 yeni koronavirüs vakası saptandı.

31 Ağustos 2020 Pazartesi 18:23
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Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka!

Güney Kıbrıs’ta bugün 1916 test sonucunda 1 yeni koronavirüs vakası saptandı.

Toplam vaka sayısı 1488’e ulaştı. 

Güneydeki haber kaynaklarında yer alan haberlerde, yeni vakanın Almanya üzerinden gelen Polonyalı bir turist olduğu belirtildi.

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