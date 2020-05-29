Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde bugün 2 bin 363 test yapıldığı belirtildi.
Yapılan testler sonucunda 1 yeni vakanın tespit edildiği söylendi.
Kıbrıs'ın güneyindeki toplam vaka sayısı 942'ye yükselirken bugün can kaybı olmadı.
Toplam can kaybı sayısı ise 24.
Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testler sonucunda 1 vakanın tespit edildiği açıklandı.
Kıbrıs'ın güneyinde bugün 2 bin 363 test yapıldığı belirtildi.
Yapılan testler sonucunda 1 yeni vakanın tespit edildiği söylendi.
Kıbrıs'ın güneyindeki toplam vaka sayısı 942'ye yükselirken bugün can kaybı olmadı.
Toplam can kaybı sayısı ise 24.
Guney Kibris ta yerlesmis uzun sure devam eden bir salgin var. O yuzden boyle tek tuk vakalar daha bir sure aradabir gorulebilir ve iste bu yuzden de sayin Pilli hakli olarak " Once vakalar sifirlanacak ve sonra 14 gun beklemeliyiz ve sonra kapilari acabiliriz diyor". Cok dogru soyluyor. Acele edersek gafil avlaniriz.