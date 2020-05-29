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Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde bugün yapılan testler sonucunda 1 vakanın tespit edildiği açıklandı.

29 Mayıs 2020 Cuma 18:40
843 Okunma
Güney Kıbrıs'ta 1 yeni vaka

Kıbrıs'ın güneyinde bugün 2 bin 363 test yapıldığı belirtildi.

Yapılan testler sonucunda 1 yeni vakanın tespit edildiği söylendi. 

Kıbrıs'ın güneyindeki toplam vaka sayısı 942'ye yükselirken bugün can kaybı olmadı. 

Toplam can kaybı sayısı ise 24.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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DOGRUCU 2020-05-29 19:50:21

Guney Kibris ta yerlesmis uzun sure devam eden bir salgin var. O yuzden boyle tek tuk vakalar daha bir sure aradabir gorulebilir ve iste bu yuzden de sayin Pilli hakli olarak " Once vakalar sifirlanacak ve sonra 14 gun beklemeliyiz ve sonra kapilari acabiliriz diyor". Cok dogru soyluyor. Acele edersek gafil avlaniriz.

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