Güney Kıbrıs'ta 3 bin 901 kişi aşılandı

Güney Kıbrıs'ta, küresel salgın Covid-19’a karşı başlatılan aşı programında 3 bin 901 kişi aşılandı.

Cyprus Mail’in haberine göre, Rum Sağlık Bakanlığı aşı programı ile ilgili bilgi paylaştı.

Bakanlık, aşılanmanın başladığı 27 Aralık 2020 tarihinden günümüze 3 bin 901 kişinin aşı olduğunu açıkladı.

Aşı programının ilk aşamasına, kamu ve özel hastanelerde ön saflarda çalışan sağlık personeli ve yaşlı bakım evleri sakinlerinin dahil olduğu bildirildi. 6 kamu hastanesinde bin 120 kişi, 13 özel hastanede 730, 67 yaşlı bakım evinde ise 2 bin 51 kişinin aşılandığı aktarıldı.

İlk aşamada aşılanmanın 12 mobil araçla gerçekleştiği bilgisi verilirken, bakım evlerinin yarısında %70 aşılanma olduğu bildirildi. Habere göre, yaşlı bakım evlerindeki aşılanma programının Pazar günü tamamlanmış olması bekleniyor.

Dijital aşı platformuna ise 80 yaş üstü için3 binden fazla randevu talebi olduğu bilgisi verildi.

Aşı programının ikinci aşaması ise aşı merkezlerinde yapılacağı haber verildi.

80 yaş üstü nüfusun aşılanmasının ardından, 75 yaş üzerindeki kişiler için aşılanmaya başlayacak.