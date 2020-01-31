Güney Kıbrıs'ta bir şirketten 92 milyon dolar çaldılar

Yabancılara ait olan bir Kıbrıslı Rum şirketinden, 2011-2012 yılları arasında, dolandırıcılık yapılarak, toplam 92 milyon dolar çalındığı haber verildi.

Konuyla ilgili olarak Ukraynalı bir kişinin tutuklandığını, dört kişinin de arandığını yazan Fileleftheros gazetesi, bunun Rum Polisi Genel Müdürlüğü bünyesindeki ekonomik suçları araştırma dairesinin ele almakta olduğu çok ciddi ve karmaşık bir mesele olduğunu ve şirketin 2016 yılında batmasının ardından ortaya çıktığını yazdı.

Şirketin hissedarı olan 42 yaşındaki Ukraynalı şahsın dün mahkemeye çıkarıldığını yazan gazete, Rum şirketinin diğer ülkelerde kayıtlı olan 18 şirketin ana şirketi olduğunu, 18 şirketin ise Ukrayna’da kayıtlı olan 130 şirketin ana şirketleri olduğunu belirtti.

Bu şirketlerin tahıl üretimi alanında Ukrayna’da faaliyet gösterdiklerini ve var olan unsurlara göre, çaldıklarından bahsedilen paraları tedarik etmek için, yan şirketlerin değerini fazla gösterip fazla kâr elde ettiklerini yazan gazete, bu dolandırıcılığın ardından Rum şirketinin iflas ettiğini ve şirkete tasfiye memuru atandığını kaydetti.

Şirkete atanan memurun 2016 yılında bu vurgunu tespit ettiğini ve polise şikayette bulunduğunu kaydeden gazete, polisin bu şikayetin 4 yıl akabinde, 4’ü aynı aileden olmak üzere, Ukraynalı 5 kişi için tutuklama emri çıkardığını belirtti.

Kısa zaman önce aynı aileye mensup olmayan kişinin Budapeşte’de tespit edilip tutuklandığını ve Rum makamlarına iade edildiğini belirten gazete, mahkemenin bahse konu kişinin bir hafta gözaltında kalmasına karar verdiğini ifade etti.

Gazeteye göre Rum Polisi Basın Sözcüsü Hristos Andreu ise açıklamasında, 2011 ve 2012 yılları arasında Rum kesimi, Ukrayna, İsviçre ve İngiliz Virgin Adalarında gerçekleşen suçlardan bahsederek, gerçekleşen yedi duruma bakıldığında, gerek tutuklanan kişinin, gerekse aleyhlerinde hem uluslararası hem de Avrupa tutuklama emri bulunmakta olan diğer dört kişinin, bahse konu şirkete ait olan hesaplardan, 92 milyon dolarlık miktarı çektiklerini ekledi.