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Güney Kıbrıs'ta günde bin 200 yolcu bekleniyor

Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karousos, Kıbrıs’ın güneyinde koronavirüs salgınından sonra havaalanlarının tekrardan açılmasıyla birlikte ilk ay günde bin – bin 200 yolcu beklendiğini söyledi.

16 Haziran 2020 Salı 16:17
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Güney Kıbrıs'ta günde bin 200 yolcu bekleniyor

Rum Ulaştırma Bakanı Yannis Karousos, içinde bulunduğumuz ayda günde maksimum bin 200 yolcu beklediklerini söyledi.

Karusos, havaalanlarının yeniden açılmasının ilk ayında yolcuların günde bin – bin 200'ü aşmasının beklenmediğini kaydetti.

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Güney KıbrısYolcuTurist
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