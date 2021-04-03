Güney Kıbrıs'ta salgında son durum

Rum kesiminde hastalıkta ilgili pozitiflik yüzdesinin yüzde 1,19’a ulaştığını da yazan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ta korona virüsü yüzünden dün 88 yaşındaki bir kişinin daha hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rum tarafında 193 kişinin korona virüs tedavisi gördüğünü ve bunların 45’inin durumunun ciddi olduğunu kaydeden gazete, vakaların dün 3 katına çıkması ve pozitiflik oranının da artmasının ciddi endişeye neden olduğu kaydedildi. Bu gelişmenin, önlemlerin nihai olarak gevşetilmesinin öncesinde gerçekleşmesinin önemine işaret edildi.

Bir başka haberinde, Nisan ayının nüfusun aşılanması açısından belirleyici olduğunu da yazan gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın bu ayın sonuna kadar 270 bin aşı hedefine bağlı olduğunu belirtti.

60 BİN AŞI GELİYOR

Önümüzdeki hafta bu gidişata yönelik en önemli adımın atılacağını ve Rum kesiminin şu ana kadarki en büyük aşı miktarını teslim alacağını kaydeden gazete, 21 bin 60 doz Pfizer, 39 bin 200 doz da Astrazeneca aşısı teslim almasının beklendiğine işaret etti.

Uzun bir sürenin ardından, 75 üzeri kişilerin hastaneye yatışlarında bir istikrar kayda geçirildiğini de yazan gazete, eldeki verilere göre, 80 yaş ve üzeri kişilerin yüzde 80,7’sinin, 70-79 yaş aralığındaki kişilerin ise yüzde 70’inin aşılandığını belirtti.

DÜĞÜN VE RESEPSİYONLAR 17 MAYIS’TA

Gazete, bir başka haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta düğün ve resepsiyonların 17 Mayıs tarihinde yapılmasına yeniden başlanmasına karar verildiğini yazdı.

HASTALIKLA İLGİLİ ORANLAR

Rum kesiminde, Limasol’daki pozitiflik oranında az da olsa bir düşüş yaşanmasından ötürü iyimserlik yaşanırken, Lefkoşa ve Larnaka’da vakaların artmasından ötürü ise endişe hüküm sürdüğünü yazan gazete, Mart ayında korona virüsünden ötürü meydana gelen ölümlerin yüzde 89’unun Limasol’dan olduğunu belirtti.

LANİTİO LİSESİNDE 20 VAKA TESPİT EDİLDİ

Limasol’da bulunan Lanitio Lisesinde son iki hafta içerisinde 20 korona virüs vakası tespit edildiğini de yazan gazete, bu kişilerle yakın temaslı olduğu belirtilen 133 öğrencinin karantinada olduğunu ekledi.