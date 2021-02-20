Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 31,755 test yapıldı, 107 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 33,153’e ulaştığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 31,755 test yapıldı, 107 yeni vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 31,755 test yapıldı, 107 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 33,153’e ulaştığı bildirildi.