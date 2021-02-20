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Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 31,755 test yapıldı, 107 yeni vaka tespit edildi.

20 Şubat 2021 Cumartesi 19:52
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Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 31,755 test yapıldı, 107 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 33,153’e ulaştığı bildirildi.

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