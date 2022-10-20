Güney Kıbrıs'tan milyarlarca dolar istiyorlar...

Politis gazetesi “Kıbrıs MEB’inde ve Doğu Akdeniz’de faaliyet gösteren enerji şirketlerinden kötü haberler- Doğal gazı görmek için elinizi cebinizin derinlerine atın” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, az miktardaki doğal gaz ve suların derin olmasının şirketlerin yatırımlarını tehlikeye attığını, bunun sonucunda da şirketlerin bulunan veya bulunacak yatakların çıkarılması konusunda hareket etmeme tehlikesi bulunduğunu belirtti.

Yatakların değerlendirilmesine dair ihtimallerin artması için, daha fazla miktarda doğal gaz çıkmasının anahtarının sözde Rum MEB’inde yer alan 6’ncı parseldeki araştırmaların sonuçları olduğuna işaret eden gazete, iç sayfasından “Doğal gazı çıkarmak için milyarlar istiyorlar” başlığıyla yer verdiği haberinde ise, Amerikan Exxon Mobil şirketinin araştırma faaliyetleri sorumlusu Tristan Aspray’ın Lefkoşa'da yapılan 18’inci Economist toplantısında yaptığı konuşmaya yer verdi.

Tristan Aspray’ın Economist toplantısında söylediklerinin, Doğu Akdeniz’deki enerji olgularını başka bir boyuta taşıdığını kaydeden gazete, Aspray’ın, doğal gaz yataklarının ihracat için kullanılabilir olması amacıyla, bizzat Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır gibi devletlerin hükümetlerinin milyar dolarlık ekonomik yardımlarına ihtiyaçları olduğunu söylediğini aktardı.

Aspray’ın konuşmasında, şirketlerin Akdeniz’deki yatakların değerlendirilmesi konusunda karşılaştıkları zorlukları izah ettiğini ve bugüne kadar tespit edilmiş olan küçük doğal gaz miktarlarına ve bölgedeki denizlerin derin sularına odaklandığını kaydeden gazete, esas olarak, sınırlı doğal gaz miktarlarının ve suların derinliğinin doğal gazın çıkarılmasının maliyetini artırdığını, bunun sonucunda da şirketlerin, yatırımlarının kazançlı olması için Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır hükümetlerinden destek istediklerini yineledi.

Doğu Akdeniz’deki hidrokarbonların ihracat amacıyla daha fazla geliştirilmesindeki zorluklar konusunun resmi ağızdan ve bizzat ExxonMobil yetkilisi tarafından belki de ilk kez ortaya konduğuna dikkat çeken gazete, şirketin sözde MEB’deki 10 ve 5 numaralı parsellerde faaliyet gösterdiğini anımsattığını da iletti.

AB Enerji Komiseri Kadri Simson’un geçtiğimiz Salı günü Güney Kıbrıs’ta, sözde MEB’de faaliyet gösteren şirketlerle ayrı ayrı görüşmelerde bulunduğunu da anımsatan gazete, bu görüşmelerin amacının, yatakların geliştirilmesiyle ve prosedürlerin hızlandırılmasıyla ilgili olası senaryolar aynı zamanda ihracatlarla ilgili pratik zorluklar konusunda şirketleri dinlemek olduğunu belirtti.

Bugüne kadarki olgular ve ExxonMobil şirketinin araştırma faaliyetleri müdürünün toplantıda söylediklerine göre, enerji şirketlerinin, sözde MEB’de bulunan doğal gaz yataklarının değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda emin olmadıklarının açık olduğuna dikkat çeken gazete, piyasadaki uzmanların zaman zaman bu konularda uyarılarda bulunduklarını hatırlattı.

Yatakların bugüne kadarki doğal gaz miktarlarıyla dinamik bir şekilde geliştirilmesinin ve yatakların Doğu Akdeniz’de bulundukları derinliğin enerji şirketlerini yatırım yapma konusunda kararsız hale getirdiğini kaydeden gazete, Aspray’ın doğal gaz yataklarının geliştirilmesine ekonomik anlamda katkıda bulunmaları konusunda, bölgedeki devletlerin hükümetlerine yönelik çağrısının da bu mantıkta hareket ettiğini ekledi.

-Pilidu

Güney Kıbrıs Enerji, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nataşa Pilidu ise konuşmasında, sıvılaştırılmış doğal gazla ilgili yüzer altyapı (FSRU) seçeneğinin şirketlerle ve AB Enerji Komiseriyle hali hazırda tartışıldığını söyleyerek, ekonomik olguların bu perspektifi desteklemesini umduğunu dile getirdi.

Ek miktarlar tespit edilip edilmediğinin ortaya çıkması için 6’ncı parseldeki sonuçların oldukça önemli olduğunu da dile getiren Pilidu, Doğal Gaz Endüstrisi Danışma Komitesi uzmanları tarafından iki çok önemli araştırma yapıldığını da sözlerine ekledi.

-Skrekas

Haravgi’de yer alan habere göre, Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Konstantinos Skrekas da toplantıya gönderdiği video mesajında, Yunanistan’ın her daim Doğu Akdeniz’de istikrar ve enerji güvenliği unsuru olduğunu öne sürerek, bugün başta olan hükümetin kaynakların çeşitlendirilmesi ve yeşil enerjiye geçiş için bölgede önemli altyapı çalışmaları ileriye götürdüğünü söyledi.

Konuyla ilgili haberler Fileleftheros’ta “Pilidu: MEB’imizde Yüzer Sıvılaştırma Altyapısı Tartışılıyor”, Alithia’da “Doğal Gazla İlgili Karar Artık Siyasi- ExxonMobil Doğu Akdeniz’deki Yataklardan Avrupa’ya Doğal Gaz Tedarikinin Artırılması İçin Hükümetlerin Desteğini İstiyor”, Haravgi’de ise “ExxonMobil Doğal Gaz Tedarikinin Artırılması İçin Destek İstiyor” başlıklarıyla yer aldı.