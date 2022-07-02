Güney Kıbrıs’a “soğuk duş”

Fileleftheros gazetesindeki habere göre 2022’nin ikinci yarısında AB dönem başkanlığını devralan Çekya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Vladimir Nemets Rusya örneğinde olduğu gibi Türkiye’ye karşı yaptırım kararı alınması talebinde bulunulmaması gerektiğini söyleyerek Rum yönetiminde soğuk duş etkisi yarattı.

Çek Büyükelçi “bütün taraflar dikkatli olmalı. Türkiye Ukrayna meselesinde arabuluculuk rolü oynuyor, Türkiye’ye karşı Rusya’ya karşı alınanlara benzer yaptırım kararları alınması düşünülemez. Dönem Başkanlığı’nın rolü koordinatörlüktür. Çekya’dan, Kıbrıs sorununun çözümü yönünde katalizör müdahale beklenmemeli.”

Vladimir Nemets Doğu Akdeniz’in, Çekya dönem başkanlığının coğrafik öncelikleri arasında olmadığını vurguladı, ancak mülteci akınları nedeniyle bölgenin yakından izleneceğini de söyledi.