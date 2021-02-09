Güney Kıbrıs AstraZeneca’dan ilk parti aşıları teslim aldı

Aşı tartışmaları sürmesine rağmen, Güney Kıbrıs AstraZeneca’dan dün ilk parti aşıları teslim aldı

Teslim alınan 7 bin 200 aşıyla ilgili bugüne kadar izlenen yöntemden farklı bir yöntem izlenecek

Bu ay içerisinde aynı firmadan çok sayıda aşının daha geleceği ifade ediliyor.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın dün açıkladığı verilere göre 34 bin 739 test yapıldığı ve 105 yeni vaka saptandığı, iki kişinin ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Şu anda tedavi gören 34 hastanın durumunun kritik olduğu ve bunlardan 19’unun da entübe olarak tedavi gördüğünü kaydedildi