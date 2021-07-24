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Güney Kıbrıslı Otelciler: “İsrail’in Güney Kıbrıs’a seyahat kararı ‘olumsuz bir gelişme’”

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Güney Kıbrıs Otelciler Birliği Genel Müdürü Philokypros Roussounides, İsrail Bakanlar Kurulu’nun Güney Kıbrıs’ı kırmızı bölge kategorisine koyma kararının ‘olumsuz bir gelişme’ olduğunu, bunun 30 Temmuz Cuma’dan itibaren Güney Kıbrıs’a seyahatlerin yasaklanacağı anlamına geldiğini söyledi.

24 Temmuz 2021 Cumartesi 09:53
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Güney Kıbrıslı Otelciler: “İsrail’in Güney Kıbrıs’a seyahat kararı ‘olumsuz bir gelişme’”

Kıbrıs Haber Ajansı’na (KHA) açıklamalarda bulunan Roussounides, birçok iptaller olacağını, Kıbrıs’ın epidemiyolojik durumunun, adaya gelmek isteyen kişiler için olumsuz bir faktör olduğunu, diğer ülkelerin de Kıbrıs’ı kırmızı bölgeye dâhil edebileceklerine işaret etti.

Philokypros Roussounides, “Birleşik Krallık pazarının nasıl hareket edeceğini bekleyip göreceğiz. Rezervasyonlarla ilgili bir değerlendirme durumu olacaktır. Şu an adaya gelenlerin %20-25’i Rusya’dan. Daha küçük bir oranı da Slovakya ve Polonya’dan” dedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan basın açıklamasında, kırmızı ülkeler listesinin artırılmasının ve Büyük Britanya, Gürcistan, Güney Kıbrıs ve Türkiye’nin de dâhil edilmesi tavsiye edildiği belirtilmişti. Bu tavsiye 25 Temmuz 2021 Pazar günü hükümete sunulacak.

Son Güncelleme: 24.07.2021 10:00
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