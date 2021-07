Güney Kıbrıs’ta 3 Bin 134 Hektarlık Alan Kül Oldu

Alithia gazetesi “Copernicus: 3 bin 134 Hektar Yanmış Alan” başlıklı haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Uydu Haritalama Hizmeti olarak bilinen Copernicus’un (Kopernik), cumartesi günü Limasol’da 3 bin 134 hektarlık bir alan yandı.

Gazete, Avrupa Komisyonu’nun (Copernicus uydusu aracılığıyla) uydu haritalama hizmetleri tarafından yayımlanan bilgilere göre, şu ana kadar 3 bin 134 hektarlık alan tamamıyla yanarken, bölgedeki 2 bin 366 hektarlık orman alanı ile 2 bin 482 hektarlık tarım arazisi de yangından etkilendi. Bölgedeki 347 konutun da yandığı belirtildi.

“LARNAKA’NIN DAĞLIK BÖLGESİNDEKİ TÜM KÖYLER TEHLİKEDEYDİ, MEŞARA ORMANI DA TEHDİT ALTINDAYDI”

Öte yandan gazete, yukarıdaki başlıkla manşetten yayımladığı haberinde, Larnaka’nın dağlık bölgesinde geçtiğimiz hafta sonunda çıkan yangının yol açtığı yıkımın boyutunun sarsıcı olmasının yanı sıra, Rum Orman Dairesi Müdürü Haralambos Aleksandros’un açıklamasının da bu yönde olduğunu aktardı.

Açıklamasında, yangından ötürü yalnızca Maşera ormanının değil bölgede bulunan tüm köylerin de tehlikeye girdiğini dile getiren Aleksandros, esas tehdidin yangının Maşera ormanına girmesi, akabinde de Lefkoşa Rum kesimi ovalarında söndürülmesi olduğunu ancak itfaiye birimlerinin bu korkunç gelişmeyi önlediklerine işaret etti.

RUM HÜKÜMETİNDEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Gazete, başka bir haberinde ise, Rum Hükümeti Sözcüsü Marios Pelekanos’un yangın konusunda Rum hükümetine yöneltilen eleştirilere dün yaptığı açıklamayla yanıt verdiğini yazdı.

Pelekanos açıklamasında, itfaiye ile genel olarak devlet mekanizmasının yangına hızlı ve mevcut koşullarda etkili bir şekilde reaksiyon verdiğini dile getirdi.

Yangının neden olduğu zararın büyüklüğüne rağmen, olası bir başarısız reaksiyonun son derece trajik sonuçlara neden olacağını dile getiren Pelekanos, yangına verilen reaksiyonun etkili olduğunun, yangının 18 saatten az bir sürede kontrol altına alınmış olmasından görülebileceğine işaret etti.

ANASTASİADİS, MİÇOTAKİS İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in geçtiğimiz hafta sonu Güney Kıbrıs’ta çıkan yangın konusunda dün telefonda görüştüklerini yazan Haravgi ise, Anastasiadis’in, Yunanistan’ın iki Canadair CL-415 uçağını Rum kesimine göndererek Güney Kıbrıs talebine hemen yanıt vermesinden ötürü kendisine teşekkür ettiğini kaydetti.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis ise açıklamasında, yangından dolayı yaşanan can kayıpları ve felaketten ötürü üzüntüsünü dile getirerek, Yunanistan’ın her zaman Güney Kıbrıs’ın yanında olduğunu ve olacağını ifade etti.

Miçotakis, yangının sonuçlarıyla baş edilebilmesi için daha fazlasına ihtiyaç duyulması durumunda, katkıda bulunmaya yönelik arzusunu da yineledi.

YANGINDA ZARAR GÖREN EVLERİN SAYISI

Haravgi gazetesinde yer alan haberde, yangından ötürü Larnaka’nın dağlık bölgesinde bulunan 4 köydeki 55’den fazla ev ile binanın zarar gördüğü belirtildi.

Yangının zararlarının detaylı bir şekilde kayıt altına alınmasına pazar sabahı başlandığını ve tüm gün sürdüğünü yazan gazete, bugün de Ora, Melini, Odu ve Ay. Vavatsina köylerinde meydana gelen zararların kayıt altına alınmasının da bugün tamamlanacağını belirtti.

AB’DEN DESTEK TALEP EDİLECEK

Fileleftheros ise haberinde, yangından 80 civarında evin zarar gördüğünü yazarken, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, RİK’e yaptığı açıklamada, meydana gelen zararların giderilmesi için AB’nin ekonomik desteğinin isteneceğini söyledi.

80 BİN TAVUK TELEF OLDU

Gazete, başka bir haberinde ise, bir tavuk üretim çiftliğinin Larnaka’nın dağlık bölgesinde bulunan 4 tesisindeki 80 bin tavuğun yangın sonucunda telef olduğunu ve meydana gelen zararın 1 milyon Euro’yu geçeceğinin tahmin edildiğini kaydetti.

MISIRLI İŞÇİLERİN CENAZELERİ ÜLKELERİNE GÖNDERİLECEK

Öte yandan, Rum Yönetimi’nin yangın sonucunda hayatını kaybeden 4 Mısırlı işçinin ailelerine ekonomik yardımda bulunacağını yazan gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’yle telefonda görüştüğünü ve kendisine yaşanan can kayıplardan duyduğu derin üzüntüyü ilettiğini kaydetti.

Gazete, Rum Dışişleri Bakanlığının, hayatını kaybeden Mısırlı 4 kişinin cenazelerinin en kısa sürede ülkelerine gönderilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunduğu da ekledi.