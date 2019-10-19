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Güney Kıbrıs’ta 40 bine yakın kaçak işçi bulunuyor

Güney Kıbrıs’ta kaçak işçi sayısının 40 bin, siyasi sığınmacı sayısının ise 30 binleri bulduğu belirtildi.

19 Ekim 2019 Cumartesi 12:14
Güney Kıbrıs’ta 40 bine yakın kaçak işçi bulunuyor

Alithia gazetesi, Rum polisinden alınan bilgiye dayandırdığı haberinde, Güney Kıbrıs’ta 40 bine yakın kaçak işçi bulunduğunu yazdı.
Gazete, Güney Kıbrıs’a üçüncü ülkelerden çalışmak amacıyla gelen kişilerin işverenlerinin, işçiler için 900 Euro teminat yatırdıklarını, kaçak işçiliğin en büyük sebeplerinden birinin de bu teminatın işveren tarafından yatırılması olduğunu savundu.
Gazete, bu durumu suiistimal eden yabancı işçilerin, kısa bir süre sonra teminatını yatıran iş yerinden ayrılarak daha iyi maaş karşılığında kaçak olarak çalışmayı tercih ettiklerini, yakalanmaları halinde ise, en kötü ihtimalle işverenin ödediği teminatla ülkelerine geri gönderileceklerini bildiklerini aktardı.
Haberde, şu anda siyasi sığınma başvurusu yapanların sayısının yaklaşık 30 bin olduğu belirtilirken, resmi rakamlara göre Ağustos 2019’a kadar sürede Güney Kıbrıs’a giden mülteci sayısının ise 8 bin 629 olduğu vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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