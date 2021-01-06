GÜNEY KIBRIS’TA GENEL SEÇİM 30 MAYIS’TA

Güney Kıbrıs’ta genel seçimin 30 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.
Fileleftheros gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, seçmen kütüklerine kayıtların 2 Nisan’a kadar yapılacağının kaydedildiğini yazdı.
Güney Kıbrıs’ta genel seçimin 30 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta genel seçimin 30 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.
Fileleftheros gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, seçmen kütüklerine kayıtların 2 Nisan’a kadar yapılacağının kaydedildiğini yazdı.