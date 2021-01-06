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GÜNEY KIBRIS’TA GENEL SEÇİM 30 MAYIS’TA

 Güney Kıbrıs’ta genel seçimin 30 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 11:11
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GÜNEY KIBRIS’TA GENEL SEÇİM 30 MAYIS’TA

 Güney Kıbrıs’ta genel seçimin 30 Mayıs’ta yapılacağı açıklandı.

Fileleftheros gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan açıklamada, seçmen kütüklerine kayıtların 2 Nisan’a kadar yapılacağının kaydedildiğini yazdı.

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