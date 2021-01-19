GÜNEY KIBRIS’TA VATANDAŞLARDAN AŞILAMA PLANLAMASI KONUSUNDA ŞİKÂYETLER

Rum kesiminde, Covid-19’la ilgili aşı planlaması sürecinin vatandaşlar arasında yarışa dönüştüğü, çünkü Rum kesimine her hafta ulaşan aşıların sayısı aynı zamanda aşı randevularıyla ilgili planlamanın, gerek aşı tedarik etmeye çalışan kişilerin yaşamını, gerek de son iki haftadır Rum Sağlık Bakanlığını zora soktuğunu yazdı.

Dün sabah 9’dan itibaren konuyla ilgili olarak tam bir kargaşa yaşanmaya başladığını yazan Fileleftheros gazetesi, 3 bin 466 mevcut aşı randevusunun, birkaç dakika içerisinde tükendiğini kaydetti.

Vatandaşların randevuların tükenmesi üzerinde birçok şikayette bulunduğunu, Sağlık Bakanlığının ise kendini savunmaya çalıştığını yazan gazete, Sağlık Bakanlığının aşı akışının sürekli olacağını ve aşı olmak isteyen hiçbir vatandaşın bundan mahrum kalmayacağını belirttiğini iletti.

Dün randevu almayı başaran vatandaşların önümüzdeki hafta 9 merkezde aşılanacağını kaydeden gazete, 3 hafta önce aşılanan kişilere ikinci doz aşının yapılmasının ise geçtiğimiz Pazar günü başladığını belirtti.

İkinci doz aşıyı olanlar arasında dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de bulunduğunu belirten gazete, bugün ise Başpiskopos Hrisostomos’a ikinci doz Covid-19 aşısının yapılmasının beklendiğini ekledi.

Öte yandan Rum hükümetinin önlemlerin hafifletilmesi yönünde düşünceleri bulunduğunu yazan gazete, hükümetin önlemlerin hafifletilmesi konusunda uzmanların önerilerini beklediğini belirtti.

Gazete uzmanlar ile sağlık bakanlığının, hastane ve yoğun bakımların durumunun, önlemlerin gevşetilmesiyle ilgili yeşil ışığı yakacağını vurguladıklarını iletti.

Alithia gazetesi ise konuyla ilgili haberinde, Rum kesiminde şu ana kadar 12 binden fazla kişinin aşılandığını yazdı.

Gazeteye göre, dün ikinci doz Covid-19 aşısını olmak için sağlık merkezine giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise açıklamasında, kendisini görüntüleyen kameralardan, bazı kişilerin aşının sahte olduğunu yaymaması için, süreci ayrıntılı bir şekilde kayda geçirmelerini istedi.

RAKAMLAR

Alithia gazetesi “Vakalarda İstikrarlı Düşüş” başlıklı haberinde ise, Rum kesiminde Covid-19’dan ötürü dün 5 kişinin daha hayatını kaybettiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen testler sonucunda 162 yeni vaka tespit edildiğini de yazan gazete, 199 kişinin ise tedavi görmekte olduğunu kaydetti.

Rum kesiminde Covid-19’dan ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 175’e ulaştığını, tedavi görenlerden 55’inin durumunun ise kritik olduğunu belirten gazete, Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısının ise 29 bin 130’a ulaştığını ekledi.