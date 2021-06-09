Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...
45 gün cezaevine gönderildi
45 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
21 gün cezaevine gönderildi
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak
Soruşturma tamamlandı; tutuksuz yargılanacak

Güney Kıbrıs’ta Yarından İtibaren Yeni Gevşemeler Uygulanacak

Güney Kıbrıs’ta son günlerde aşılama akışında durgunluk gözlemlendiği; Sağlık Bakanlığı’nın ise gecikmelere rağmen Haziran sonuna kadar nüfusun yüzde 65’inin az azından ilk doz aşısını olması hedefini gerçekleştirmek için ısrarcı olduğu ifade edildi.

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:04
17 Okunma
Güney Kıbrıs’ta Yarından İtibaren Yeni Gevşemeler Uygulanacak

Politis gazetesinde yer alan haberde, epidemiyoloji grubu üyelerinin ise çocukların aşılanması olasılığını tartıştıkları ifade edildi.

7 Haziran’a kadar Güney Kıbrıs’ta nüfusun yüzde 56,5’inin ilk doz koronavirüs aşısını olduğunu yazan gazete, nüfusun yüzde 37’sinin ise aşılamayı tamamladığını belirtti.

Rum kesiminde aşı portalının dün 23-27 yaş için açık olduğunu ve 10 bin 250 müsait aşı randevusundan yalnızca 5 bin 540’ının ayarlandığını kaydeden gazete, aşı portalının bugün ise 18-22 yaş için açık olacağını ve randevuların alınması için yarın akşamüzerine kadar açık kalacağını belirtti.

Şu an ellerindeki aşı miktarlarının nüfusun tamamının ihtiyacını karşılamaya yeterli olduğunu dile getiren Rum Tıp Hizmetleri Müdür Yardımcısı Olga Kalakuta ise açıklamasında, hâlihazırda 50 bin doz Astrazeneca aşısı teslim aldıklarını ve bunun ikinci doz aşılar için kullanılacağını belirtti.

Kalakuta, her Pazartesi, Güney Kıbrıs’a 50 bin doz Pfizer aşısı geldiğini de ifade etti.

Öte yandan gittikçe daha az vatandaşın aşılanma konusunda istek belirttiğini ve randevuların da bu sebepten dolayı kullanılmadığını yazan gazete, ilk doz aşısını olanların oranının yüzde 50’ye yükselmesinin ardından, aşı akışında hafif bir yavaşlama gözlemlendiğini, bunun ise Sağlık Bakanlığı’nın Astrazeneca ve Johnson&Johnson aşılarının 50 yaş altındaki kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunmasının ardından başladığını ekledi.

Bu arada dün Güney Kıbrıs’ta 60 yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini, bir kişinin de koronavirüsten hayatını kaybettiğini yazan gazete, tedavi altındaki 45 kişiden 19’unun durumunun ciddi olduğunu belirtti.

GÜNEY KIBRIS’TA YARINDAN İTİBAREN YENİ GEVŞEMELER GÜNDEMDE

Alithia gazetesinde yer alan bir haberde ise, yarından itibaren Güney Kıbrıs’ta, koronavirüsün yayılmasının önüne geçilmesi için alınan bazı kısıtlayıcı önlemlerin daha da gevşetileceği anımsatıldı.

Rum kesimindeki epidemiyolojik durumun iyi olmasının aynı zamanda aşılanan kişilerdeki artışın gevşeme önlemlerinin üçüncü aşamasının uygulanmasına izin verdiğini kaydeden gazete, buna göre yarından itibaren sokağa çıkma uygulamasına son verileceğini haber verdi.

Yarından itibaren sosyal toplantı ve etkinliklere izin verileceğini, aynı zamanda gece kulüplerinin de açılacağını anımsatan gazete, evlerde daimi olarak ikamet edenler ve çocuklar da dâhil olmak üzere en fazla 20 kişinin bulunabileceğini belirtti.

10-30 Haziran tarihleri arasında düğün ve vaftiz törenlerinde yemekli organizasyonlara izin verileceğini de kaydeden gazete, 16 Haziran’dan itibaren ise oyun alanları, lunaparklar ve tematik parkların açılacağını ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısAşılamaKoronavirüsCoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Meclis Başkanlığı ve Yeni Kabine Gündemde
Rum Meclis Başkanlığı ve Yeni Kabine Gündemde
Mihalis Marku Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Mihalis Marku Koronavirüs Nedeniyle Hayatını Kaybetti
Maskeli soygun!
Maskeli soygun!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim