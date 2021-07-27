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Güney Kıbrıs'ta Yeni Ülke Kategorileri Belirlendi

Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakalarında gözlemlenen artış ve aşılama konuları, Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas tarafından ilgili sağlık komiteleriyle dün gerçekleştirilen toplantıda ayrıntısıyla ele alındı. 

27 Temmuz 2021 Salı 14:37
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Güney Kıbrıs'ta Yeni Ülke Kategorileri Belirlendi

Politis gazetesi, “Bilim Adamları Hızlı Testlerin Ücretlendirilmesine Karşı” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde; Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas’ın dün Sağlık Bakanlığı Danışma Komitesi üyeleriyle bir araya geldiğini yazdı.

Gazete, dünkü toplantının ana konusunu, 1 Ağustos’tan itibaren, aşısız kişilere hızlı testlerin ücretli yapılmaya başlanmasının oluşturduğunu, komite üyelerinin bu uygulamaya, salgınla mücadeledeki en etkili silahlardan birinin kaybedileceği gerekçesiyle karşı çıktıklarını dile getirdiklerini aktardı.
Daha sıkı önlemler alınması ya da yeni bir karantina ilan edilmesi ihtimalinin şu an için öngörülmediği, bu tür önlemlerin ancak hastanelerin kilitlenecek duruma gelmesi halinde gündeme geleceği vurgusunun yapıldığı toplantıda ayrıca, son günlerde vaka sayılarında bir dengelenme yaşandığının altı çizildi.

12-16 yaş arası gençlerin aşılanması konusunda ise komite üyelerinin çoğunluğunun olumlu görüş vererek, aşılamaya bir an önce başlanması gerektiğini vurguladıkları aktarılan haberde, ele alınan tüm konularda son sözün Bakanlar Kurulu’nda olduğu ifade edildi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’a seyahat edenlere yönelik uygulamaların kısıtlamaları belirleyen ülke kategorilerinin değiştiğini, İsrail, Estonya ve İsviçre’nin yeşil kategoriden turuncu kategoriye düşürüldüklerini yazdı.

Danimarka ve İrlanda’nın ise turuncu kategoriden kırmızı kategoriye düşürüldüklerini aktaran gazete, kararların 29 Temmuz’dan itibaren geçerli olacağını da vurguladı.

İngiltere’nin de aralarında bulunduğu kırmızı kategorideki ülkelerden gelecek yolcuların, uçuş öncesinde 72 saat içerisince PCR negatif belgesi sunmaları ve Güney Kıbrıs havaalanlarında ücretini kendileri ödediği bir PCR testi daha yaptırmaları gerekiyor.

Son Güncelleme: 27.07.2021 16:40
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüs
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