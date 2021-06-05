Güney’de Kısıtlamaların Yumuşamasına Rağmen Perakende Ticaret Hacmi Düştü

Fileleftheros “İşgal Bölgelerine Lokmalı Kabul… Barikatlara Şenlikli Dönüş” başlığıyla birinci sayfadan ve fotoğraf desteğiyle aktardığı haberinde, Kıbrıslı Türk esnafın, 15 ay aradan sonra kapıların açılmasını kutlamak için kırmızı halılar serdiğine, Lokmacı kapısından KKTC’ye geçen misafirlerin lokma ve üzerinde üç dilde “hoş geldin” yazılı dövizlerle karşılandığına dikkat çekti.

Kapıların saat 06.00 itibarıyla açıldığını ve ilk geçişlerin 08.00’de başladığını kaydeden gazete, KKTC’den Güney’e ilk geçen siyasetçinin HP Başkanı Kudret Özersay olduğunu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da Lokmacı kapısına giderek incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Haberi, iç sayfasında “Karşılama İçin Lokma… Dün Sabah Açılmaları İle Bütün Barikatlarda Büyük Hareketlilik… Kudret Özersay Ledra’da Dolaştı” başlığı altında detaylandıran gazete, 09.00-12.00 saatleri arasında Güney’den KKTC’ye geçenlerin sayısının Bin 299, KKTC’den Güney’e geçenlerin sayısının da 2 bin 350 olduğunu, en büyük hareketliliğin Metehan’da yaşandığını yazdı.

TATAR’IN AÇIKLAMALARI

Gazete, Metehan sınır kapısına giderek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar’ın burada yaptığı konuşmadan, KKTC’de yaşayan Türkiye kökenlilerin geçişlerine de izin verilmesi gerektiği, pandemiyi çok iyi yöneten KKTC’ye gönül rahatlığıyla gelinebileceği ve geçişlerin ticari ve ekonomik fayda sağlayacağı noktalarını öne çıkardı.

GÜNEY’DE SABAH KAHVESİ

HP Başkanı Özersay’ın, Lokmacı kara kapısına ilk giden, polis kontrol noktasından geçerek Güney Kıbrıs’a geçen ilk siyasi olduğuna dikkat çeken gazete, Özersay’ın Uzun Yol olarak bilinen Ledra caddesinde dolaştığını ve oradaki Rum dükkan sahipleriyle kahve içip sohbet ettiğini yazdı.

Alihtia manşet haberine “15 Ay Sonra Kutlama Günü… İşgal Bölgelerinde Kırmızı Halı Serdiler ve Lokma İkram Ettiler… Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk Dostunun Çocuğunun Mezarına Koymak Üzere Çelenkle Geçti… Barikatlarda İnsani Hikayeler… Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Müzikle Kutladı” başlık ve spotlarını attı.

Lokmacı kapısından geçen Özgül isimli Kıbrıslı Türk sepetçinin Rum polis kontrol noktasındaki görevlilere “sizi özledim” diyerek seslendiği, polislerin de Kıbrıslı Türk’e gülümseyerek karşılık verdiği kaydedilen haberde, bir Rum’un da kapıdan, Kıbrıslı Türk dostunun çocuğunun mezarına koymak üzere çelenkle geçtiğine dikkat çekildi.

DOSTUNUN ÇOCUĞUNUN MEZARI İÇİN ÇELENK

Gazete, onlarca Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum’un sınır kapılarının açılmasını, “United Cyprus” inisiyatifinin organizasyonunda Büyük Han ve “Eleftheria (Özgürlük) Meydanı”nda müzik eşliğinde kutladığını, ancak inisiyatifin, kapıların açılmasının Kıbrıs sorununun çözüldüğü anlamına gelmediği görüşüne yer verdiği bir de basın açıklaması yayımladığını kaydetti.

“SERHAT ERLERİ” MEMNUN

Alithia “Aşağı Pirgo Serhat Erleri Memnuniyet Belirtiyor” başlıklı haberinde ise, Aşağı Pirgo Köy Konseyi Başkanı Nikos Kleanthus ve “Pirgo – Limnidi –Kokkina (Pirgo-Yeşilırmak-Erenköy) Geçidinin Açılması Konseyi” Başkanı Andreas Karos’un, Yeşilırmak sınır kapısının açılmasından duyulan memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Kleanthus ile Karos, bölgede yaşayan Rumların aylarca meşakkat çektiğini ancak kapıların açılması ile bunun nihayet sona erdiğini belirtirken bölge sakini bir Rum, kapıların açılmasını “askerde olan çocuğun terhis almış gibi” ifadesiyle değerlendirdi.

Kleanthus, Yeşilırmak kapısından ilk geçiş yapanların, Lefkoşa’nın Rum kesiminde çalışan işçiler olduğunu, ancak geçişleri sırasında, KKTC’de 23.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor olması nedeniyle kısa süreli bir gecikme yaşandığını belirtti.

Politis, haberi “Barikatlar ve Ümit Yeniden Canlandı… Sıradan İnsanlar Yeniden Karıştı” başlığıyla aktardı ve KKTC Sağlık Bakanlığı’nın geçişlerde, PCR veya hızlı test sonuçlarını sadece matbu kabul ettiği bilgisini verdi.

Haravgi haberine “Barikatların Açılması Gülümseme ve Umut Getirdi” başlığını attı.

GAZİLER VE ERENKÖY DE AÇILSIN İSTENİYOR

Gazeteye göre, Ekologlar Hareketi kapıların açılması vesilesiyle yayımladığı açıklamada, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 9 kapının açılmasını “olumlu” diye niteledi ancak “Piroi” (Gaziler) ve “Kokkina” (Erenköy) barikatlarının da açılması gerektiği görüşünü dile getirdi.

Öte yandan Fileleftheros, Eurostat verilerini kaynak göstererek, Rum yönetiminin yeni tip koronavirüs pandemisine karşı aldığı kısıtlama önlemlerini hafifletmiş olmasına rağmen Nisan 2021’de yerel perakende ticaret hacminin Mart 2021’e göre yüzde 3,1 küçüldüğüne dikkat çekti.

Politis ise Güney Kıbrıs’ın epidemiyolojik göstergelerinin hissedilir şekilde iyileşmesi nedeniyle Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) haritasında kırmızı kategoriden turuncu kategoriye yükseldiğini yazdı.

Güney Kıbrıs genelinde geçen hafta da pozitif çıkma oranının yüzde 0,1’de kalmasını olumlu değerlendiren Rum Sağlık Bakanlığı’nın aşının, nüfusun yüzde 54’üne ulaşmış olmasına rağmen yalnızca yüzde 30’unun aşı prosedürünü (iki dozu) tamamlaması ve mutasyonlar nedeniyle temkinli olmaya devam ettiği kaydedildi.