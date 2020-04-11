Güney’de polis, 4 bin 177 kontrol yaptı ve 64 ceza kesti

Rum Polisi, dün akşam saat 18.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücü ve yaya sayısının 64’e düştüğünü söyledi.

Güney’de polis, 4 bin 177 kontrol gerçekleştirdi.

Lefkoşa’da bin 181 kontrol ve 8 ceza, Limasol’da bin 527 kontrol ve 33 ceza, Larnaka’da 554 kontrol ve 5 ceza, Baf’ta 154 kontrol ve 9 ceza, Mağusa’da 378 kontrol ve 8 ceza, Morphou bölgesinde ise 148 kontrol ve 1 ceza kesildiği belirtildi.

Ayrıca, 627 tesisin de kontrol edildiğini ve bir tesise ceza kesildiği aktarıldı.