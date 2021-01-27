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Güneyde yeni tedbirler açıklandı

Hastanelerin alarm vermesi üzerine 10 Ocak 2021 itibariyle ikinci kez üç haftalığına kapanan Güney Kıbrıs'ta kapanma uygulamasının bitmesine yakın yeni tedbirler alındı.

27 Ocak 2021 Çarşamba 13:16
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Güneyde yeni tedbirler açıklandı

Hastanelerin alarm vermesi üzerine 10 Ocak 2021 itibariyle ikinci kez üç haftalığına kapanan Güney Kıbrıs'ta kapanma uygulamasının bitmesine yakın yeni tedbirler alındı.

Yeni alınan kararlara göre; kapanma uygulaması,Rum Sağlık Bakanlığı ve epidemiyolojik komite tarafından yeniden değerlendirilerek 1 Şubat – 15 Şubat tarihleri arasında kademeli açılım kararı alındı.

Güney Kıbrıs'ta ilk kapanma geçen Mart 2020’de uygulanmış ve Mayıs’ın üçüncü haftasına kadar sürmüştü.

Pazartesi 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren hafifletilecek olan yürürlüğe girecek olan tedbirler:

  1. Berberlerin, kuaförlerin, güzellik salonlarının yeniden açılmasına
  2. İş yerlerinde çalışanların sayısı %25’ten %50’ye çıkarılarak çalışmaya devam edilmesine
  3. İki (2) kişiye kadar ziyaret dışında, yani 1. ve 2. derece akrabaları olan evlerde toplanma yasağının devam etmesine

Pazartesi 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren hafifletilecek olan yürürlüğe girecek olan tedbirler:

  1. Devlet ve özel ilkokulların ve lise 3’üncü sınıfların yeniden açılmasına 
  2. Büyük mağazalar ve alışveriş merkezleri dahil perakende işletmelerinin yeniden açılmasına
  3. Bahis acentelerinin masa ve koltuk kullanılmadan sadece biletin tamamlanması amacıyla yeniden açılmasına
  4. Müzelerin ve diğer arkeolojik alanlarının yeniden açılmasına
  5. Dini ibadet yerlerinde İlâhi Ayin yapılması için en fazla 50 kişiye kadar ve sağlık protokolleri gözetilerek yapılmasına
  6. Ev ziyaretleri için kişi sayısının dört (4) kişiye yükselmesine;

karar verilerken 10 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren ve bugün yapılan açıklamalarda ifade edilmeyen tedbirlerin de devam edeceği ifade edildi.

Son Güncelleme: 27.01.2021 15:24
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