Güneyde yeni tedbirler açıklandı

Hastanelerin alarm vermesi üzerine 10 Ocak 2021 itibariyle ikinci kez üç haftalığına kapanan Güney Kıbrıs'ta kapanma uygulamasının bitmesine yakın yeni tedbirler alındı.
Yeni alınan kararlara göre; kapanma uygulaması,Rum Sağlık Bakanlığı ve epidemiyolojik komite tarafından yeniden değerlendirilerek 1 Şubat – 15 Şubat tarihleri arasında kademeli açılım kararı alındı.
Güney Kıbrıs'ta ilk kapanma geçen Mart 2020’de uygulanmış ve Mayıs’ın üçüncü haftasına kadar sürmüştü.
Pazartesi 1 Şubat 2021 tarihinden itibaren hafifletilecek olan yürürlüğe girecek olan tedbirler:
- Berberlerin, kuaförlerin, güzellik salonlarının yeniden açılmasına
- İş yerlerinde çalışanların sayısı %25’ten %50’ye çıkarılarak çalışmaya devam edilmesine
- İki (2) kişiye kadar ziyaret dışında, yani 1. ve 2. derece akrabaları olan evlerde toplanma yasağının devam etmesine
Pazartesi 8 Şubat 2021 tarihinden itibaren hafifletilecek olan yürürlüğe girecek olan tedbirler:
- Devlet ve özel ilkokulların ve lise 3’üncü sınıfların yeniden açılmasına
- Büyük mağazalar ve alışveriş merkezleri dahil perakende işletmelerinin yeniden açılmasına
- Bahis acentelerinin masa ve koltuk kullanılmadan sadece biletin tamamlanması amacıyla yeniden açılmasına
- Müzelerin ve diğer arkeolojik alanlarının yeniden açılmasına
- Dini ibadet yerlerinde İlâhi Ayin yapılması için en fazla 50 kişiye kadar ve sağlık protokolleri gözetilerek yapılmasına
- Ev ziyaretleri için kişi sayısının dört (4) kişiye yükselmesine;
karar verilerken 10 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren ve bugün yapılan açıklamalarda ifade edilmeyen tedbirlerin de devam edeceği ifade edildi.