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Güneyde yeni tedbirler açıklandı

Güney Kıbrıs'ta son haftalarda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sert tedbirler alındı.

08 Ocak 2021 Cuma 13:28
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Güneyde yeni tedbirler açıklandı

Güney Kıbrıs'ta son haftalarda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sert tedbirler alındı.

Yapılan açıklamalara göre, 10 Ocak Pazar günü saat 05:00’den itibaren 31 Ocak 2021 tarihine kadar şu kararlar geçerli olacak:

  • 21:00-05:00 arası dışarı çıkma yasağı kararı
  • Tüm ihtiyaçlar için günde en fazla 2 mesajla dışarı çıkma izni alınabilir
  • İşe gitmek için çıkacak olanların özel izin alması gerekli olacak
  • Tüm okullar online olacak
  • Sadece kreş ve ilk okul birinci sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.
  • Toplantılar ve toplu organizasyonlar yasaklandı
  • Çocuk parkları, alış-veriş merkezleri ile büyük mağazalar, bet ofisler, gazinolar, yüzme salonları, jimnastik salonları, dans okulları, müze ve tarihi alanlar, pazarlar, düğün salonları, cafe-restoranlar, tiyatrolar, hayvanat bahçeleri, sürüş okulları, kuaför ve güzellik salonları kapatıldı
Son Güncelleme: 08.01.2021 15:27
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