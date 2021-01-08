Güneyde yeni tedbirler açıklandı

Güney Kıbrıs'ta son haftalarda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sert tedbirler alındı.
Yapılan açıklamalara göre, 10 Ocak Pazar günü saat 05:00’den itibaren 31 Ocak 2021 tarihine kadar şu kararlar geçerli olacak:
- 21:00-05:00 arası dışarı çıkma yasağı kararı
- Tüm ihtiyaçlar için günde en fazla 2 mesajla dışarı çıkma izni alınabilir
- İşe gitmek için çıkacak olanların özel izin alması gerekli olacak
- Tüm okullar online olacak
- Sadece kreş ve ilk okul birinci sınıflar yüz yüze eğitime devam edecek.
- Toplantılar ve toplu organizasyonlar yasaklandı
- Çocuk parkları, alış-veriş merkezleri ile büyük mağazalar, bet ofisler, gazinolar, yüzme salonları, jimnastik salonları, dans okulları, müze ve tarihi alanlar, pazarlar, düğün salonları, cafe-restoranlar, tiyatrolar, hayvanat bahçeleri, sürüş okulları, kuaför ve güzellik salonları kapatıldı
Son Güncelleme: 08.01.2021 15:27