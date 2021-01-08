Güneyde yeni tedbirler açıklandı

Güney Kıbrıs'ta son haftalarda artan Kovid-19 vakaları nedeniyle sert tedbirler alındı.

Yapılan açıklamalara göre, 10 Ocak Pazar günü saat 05:00’den itibaren 31 Ocak 2021 tarihine kadar şu kararlar geçerli olacak: