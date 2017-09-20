‘Guterres Belgesi’ tartışmaları sürüyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın önceki gün New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Crans Montana zirvesi sırasında BM’nin bir belge sunduğu ve bunun kazanım olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemesinin ardından söz konusu belgenin içeriği ve ilgili açıklamalar bugün de Rum basınında geniş yer buldu.

"TEHLİKELİ BİR CAMBAZLIK OYUNU"

Fileleftheros gazetesi: “Tehlikeli Akrobasi – Guterres Belgesi BM’in Rolünün Değişmesinin Önünü Açabilir” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs zirvesi sırasında yaptığı iki müdahale konusundaki tartışmaların tehlikeli bir cambazlık durumuna dönüşebileceği yorumunda bulundu.

Gazete, Crans Montana zirvesi sırasında BM Genel Sekreteri Guterres’in, sürecin Kıbrıslılık kimliğini bozmadan sürece yardımcı olmak adına ilk olarak 30 Haziran tarihinde Guterres çerçevesi olarak bilinen bir müdahalede bulunduğunu, yazılı olarak sunulmayan bu çerçevenin taraflara, Guterres’in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından sözlü olarak iletildiğini belirtti.

"TEK BİR YORUM VE BİR İKİ DEĞİNME"

Altı başlıktan oluşan ve Eide’nin sözlü dile getirmesinin ardından taraflarca kağıda not alının çerçevenin 30 Haziran’da gündeme gelmesinin ardından, beş taraf arasında 6 Temmuz’da gerçekleştirilen yemekte ise ikinci müdahalenin geldiğini, yani Guterres belgesinin sunulduğunu öne sürdü.

Elde ettiği bilgilere göre gazete, 6 Temmuz gecesi gerçekleştirilen yemeğin başlamasından bir saat sonra BM’nin “tek sayfalık ve çözümün uygulanmasının denetlenmesine değinen” bir belgeyi masaya getirdiğini ancak belgenin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “tek bir yorumu” ve Kocias’ın bir iki değinmesinin dışında hiç görüşülmediğini iddia etti.

MAVRIYANNİS: "BELGE BİR FİKİR"

Gazete, Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in ise önceki gün yaptığı açıklamada söz konusu belgenin “Antonio Guterres’in, yemek sırasında gündeme gelen gayrı resmi bir belgesi, bir fikri olduğunu” söylediğini aktardı.

Haberde, Rum Yönetimi’nin ise, BM Genel Sekreteri’nin çözüm süreci sırasında belge sunma hakkını elde etmesi ve sürecin Kıbrıslılık kimliğinin ortadan kalkmasına yol açabileceği gerekçesiyle konunun dikkatli ele alınması gerektiğini düşündüğü belirtildi.