Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104001
ALTIN
145.411
DOLAR
3.5083
STERLİN
4.7586
EURO
4.1894
Sigara içenlerin tüketmesi gereken 9 besin
Sigarayı bırakamıyorsanız bu besinlere dikkat!
Ağlamanın insan sağlığına 6 faydası
Bırakın aksın göz yaşlarınız!
Depresyonla fotoğraf çekerek baş edebilirsiniz!
Depresyonla baş etmek için fotoğraf...
Hiç bir karga tarafından izlendiğinizi düşündünüz mü?
İzleniyorsunuz!
Kahve içmenin vücudumuza etkileri
Kahve içmenin vücudumuza etkileri

‘Guterres Belgesi’ tartışmaları sürüyor

Kocias'ın Crans Montana zirvesi sırasında BM’nin bir belge sunduğu ve bunun kazanım olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemesinin ardından söz konusu belgenin içeriği ve ilgili açıklamalar Rum basınında geniş yer buldu.

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:17
‘Guterres Belgesi’ tartışmaları sürüyor

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın önceki gün New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Crans Montana zirvesi sırasında BM’nin bir belge sunduğu ve bunun kazanım olarak değerlendirilmesi gerektiğini söylemesinin ardından söz konusu belgenin içeriği ve ilgili açıklamalar bugün de Rum basınında geniş yer buldu.

"TEHLİKELİ BİR CAMBAZLIK OYUNU"

Fileleftheros gazetesi: “Tehlikeli Akrobasi – Guterres Belgesi BM’in Rolünün Değişmesinin Önünü Açabilir” başlıkları altında verdiği haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Crans Montana’da gerçekleştirilen Kıbrıs zirvesi sırasında yaptığı iki müdahale konusundaki tartışmaların tehlikeli bir cambazlık durumuna dönüşebileceği yorumunda bulundu.

Gazete, Crans Montana zirvesi sırasında BM Genel Sekreteri Guterres’in, sürecin Kıbrıslılık kimliğini bozmadan sürece yardımcı olmak adına ilk olarak 30 Haziran tarihinde Guterres çerçevesi olarak bilinen bir müdahalede bulunduğunu, yazılı olarak sunulmayan bu çerçevenin taraflara, Guterres’in Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide tarafından sözlü olarak iletildiğini belirtti.

"TEK BİR YORUM VE BİR İKİ DEĞİNME"

Altı başlıktan oluşan ve Eide’nin sözlü dile getirmesinin ardından taraflarca kağıda not alının çerçevenin 30 Haziran’da gündeme gelmesinin ardından, beş taraf arasında 6 Temmuz’da gerçekleştirilen yemekte ise ikinci müdahalenin geldiğini, yani Guterres belgesinin sunulduğunu öne sürdü.

Elde ettiği bilgilere göre gazete, 6 Temmuz gecesi gerçekleştirilen yemeğin başlamasından bir saat sonra BM’nin “tek sayfalık ve çözümün uygulanmasının denetlenmesine değinen” bir belgeyi masaya getirdiğini ancak belgenin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “tek bir yorumu” ve Kocias’ın bir iki değinmesinin dışında hiç görüşülmediğini iddia etti.

MAVRIYANNİS: "BELGE BİR FİKİR"

Gazete, Kıbrıs Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in ise önceki gün yaptığı açıklamada söz konusu belgenin “Antonio Guterres’in, yemek sırasında gündeme gelen gayrı resmi bir belgesi, bir fikri olduğunu” söylediğini aktardı.

Haberde, Rum Yönetimi’nin ise, BM Genel Sekreteri’nin çözüm süreci sırasında belge sunma hakkını elde etmesi ve sürecin Kıbrıslılık kimliğinin ortadan kalkmasına yol açabileceği gerekçesiyle konunun dikkatli ele alınması gerektiğini düşündüğü belirtildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç güzergahtan Avrupa'yla elektrik bağlantısı
Üç güzergahtan Avrupa'yla elektrik bağlantısı
Anastasiadis New York'ta üst düzey temaslar yaptı
Anastasiadis New York'ta üst düzey temaslar yaptı
Güzelyurtlu cinayeti 'Büyük Daire'ye havale...
Güzelyurtlu cinayeti 'Büyük Daire'ye havale...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim